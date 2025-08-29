Ciudad Juárez.- Ante un Estadio Juárez que empezaba a llenar sus asientos, Enrique Castillo dio inicio al cuarto compromiso de la Serie Final del Estatal entre los Indios de Ciudad Juárez y los Dorados de Chihuahua.

Esto mismo después de Héctor “La Bomba” Pérez realizará el primer lanzamiento ceremonial.

Fue en punto de las 7:30 de la tardes cuando Germán Revilla recibió la primera bola de Enrique Castillo.

El primer hit de la velada fue un doblete del propio Andrés Ríos.

Durante la parte alta de la primera entrada los de la capital ganan 3-0.