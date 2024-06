Inicia Bolivia concentración previa a Copa América

LA PAZ, Bolivia (AP) — Bolivia comenzó el lunes su concentración para enfrentar la Copa América con una mayoría de jugadores del medio local y abocada de lleno con la renovación de su plantel.

La preparación de la “Verde” para el torneo en Estados Unidos arrancó horas después que su técnico Carlos Antonio Zago diera a conocer la lista de 29 convocados, entre ellos siete legionarios.

Zago convocó a un equipo más joven — con 25 años de promedio — para buscar un recambio que permita a Bolivia sacudirse de su estancamiento desde 1997, año en el que salió subcampeón de la Copa América como anfitrión.

“Tenemos mucha ilusión, somos conscientes de nuestra realidad y vamos a lucharla. Tenemos 20 días para prepararnos y vamos a dar énfasis a la ofensiva” dijo Zago.

Bolivia integra el Grupo C y desde el 20 de junio enfrentará al dueño de casa en el partido inaugural. Completan la llave Uruguay y Panamá. Como parte de su preparación, los bolivianos jugarán amistosos con Panamá y Colombia. El fin de semana cayeron 1-0 ante México en Estados Unidos.

El técnico busca un sustituto para el delantero Marcelo Moreno Martins, goleador histórico de Bolivia quien anunció su retiro en marzo con 36 años.

La ventaja del técnico es que gran parte de los convocados juegan en el medio local y la base es el Bolívar, que logró clasificarse a los octavos de la Copa Libertadores.

Entre los legionarios está el lateral Roberto Carlos Fernández, del Baltika de Rusia; el defensor Jaume Cuéllar del equipo B del Barcelona; y los mediocampistas Miguel Terceros del Santos de Brasil, Gabriel Villamil de la Liga de Quito y Borís Céspedes del Yverdón Sport de Suiza.

Lista:

Arqueros: Guillermo Viscarra (The Strongest), Carlos Lampe (Bolívar), Gustavo Almada (Universitario de Vinto).

Defensores: Diego Medina (Always Ready), Yomar Rocha (Bolívar), Roberto C. Fernández (FC Baltika), Marcelo Suárez (Alway Ready), Jesús Sagredo (Bolívar), José Sagredo (Bolívar), Luis Haquin (Ponte Preta), Adrián Jusino (The Strongest), César Romero (Blooming), Jairo Quinteros (Bolívar).

Volantes: Leonel Justiniano (Bolívar), Boris Céspedes (Yverdon Sport FC), Pablo Vaca (Always Ready), Gabriel Villamil (Liga de Quito) Héctor Cuéllar (Always Ready), Fernando Saucedo (Bolívar), Miguel Terceros, (Santos-Brasil), Ramiro Vaca (Bolívar), Robson Matheus (Always Ready).

Delanteros: Lucas Chávez (Bolívar), Jaume Cuéllar (Barcelona B), Rodrigo Ramallo (The Strongest), Adalid Terrazas (Always Ready), César Menacho (Blooming), Carmelo Algarañaz (Bolívar), Bruno Miranda (The Strongest).