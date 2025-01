Inducen a Sammy Sosa al Salón de la Fama de los Cachorros

Foto: Associated Press

Chicago, Illinois.- Sammy Sosa trotó hacia el escenario, enarbolando una bandera estadounidense. La multitud aplaudió con entusiasmo.

Era como en los viejos tiempos, sólo que Sosa estaba vestido con un traje y la escena ocurrió en el salón de baile de un hotel del centro en lugar del Wrigley Field.

El dominicano Sosa y los Cachorros de Chicago están juntos de nuevo, después de que el toletero regresó el viernes a la convención anual de fanáticos del equipo. Los Cachorros también anunciaron que Sosa será incluido en el Salón de la Fama de la franquicia este año, junto al ex primera base Derrek Lee.

La reconciliación comenzó el mes pasado, cuando Sosa emitió un comunicado vagamente redactado, en el que ofreció disculpas por errores no especificados. Sosa ha estado durante años bajo la sombra de la duda sobre el consumo de drogas para mejorar el rendimiento, pero dijo que ésa no era la razón de su declaración.

“No. Me refiero, por ejemplo, mira, 21 años fuera”, dijo Sosa, quien jugó su última temporada con los Cachorros en 2004. “Tuve fanáticos que me querían mucho. Tenía que disculparme con ellos porque normalmente me vieron jugar muchos años”.

Aunque Sosa, de 56 años, se negó a ofrecer detalles específicos sobre su disculpa, no pareció importar en absoluto a los fanáticos de los Cachorros, quienes habían clamado por un reencuentro durante años, ni a la organización, que preparó una cálida bienvenida después de ignorar durante décadas al pelotero, siete veces elegido al Juego de Estrellas.

El público se puso de pie para ovacionar a Sosa, cuando fue presentado como parte de la generación del Salón de la Fama del equipo. Los aplausos arreciaron cuando apareció en el escenario sosteniendo la bandera, recordando cómo corrió hacia el jardín derecho en el primer juego de los Cachorros en casa después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Hubo otra gran ovación cuando Sosa subió al escenario nuevamente, cerca del final de la ceremonia de apertura de la convención, esta vez vistiendo su antiguo jersey con el número 21.

“Creo que hoy fue un día perfecto”, dijo Sosa.

Sosa cobró prominencia con los Cachorros después de ser adquirido mediante un canje en marzo de 1992 con los Medias Blancas de la misma ciudad, por George Bell.

El quisqueyano impuso un récord de la franquicia, al batear 545 jonrones. Remolcó 1.414 carreras en 13 años en el lado norte de la ciudad.

Sosa se convirtió en una figura nacional cuando protagonizó un memorable duelo de jonrones con Mark McGwire durante la temporada de 1998. Sosa conectó 66 y ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, mientras que McGwire terminó con 70 vuelacercas, rompiendo el récord de una sola temporada.

Pero la conexión de Sosa con los Cachorros se vio dañada por las acusaciones de dopaje, junto con críticas a su comportamiento. Fue traspasado a Baltimore después de llegar tarde al juego final de 2004 en el Wrigley Field y marcharse temprano.

Durante el testimonio ante el Congreso en 2005, Sosa negó haber usado drogas para mejorar el rendimiento.

“Tuve la oportunidad de jugar con Sammy mi primer año aquí, y siempre fue bueno conmigo”, dijo Lee. “¿Saben?, me enseñó mucho sobre bateo. Es uno de los trabajadores más duros que jamás verás. Venía a jugar todos los días.

“Admitió sus errores, se disculpó por ellos y siguió adelante. Todos hemos cometido errores y todos queremos perdón. Así que es hora de seguir adelante. Ha pasado mucho tiempo”.

Sosa terminó su carrera en las Grandes Ligas con un promedio de bateo de .273 y 609 jonrones. Es actualmente noveno en la lista histórica de vuelacercas.

También acumuló 1.667 carreras impulsadas y 234 bases robadas en 18 campañas desde 1989 hasta 2007.

Sosa quedó muy lejos de la elección al Salón de la Fama en 2022 en su décima y última aparición en la boleta de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica. Su próxima oportunidad de consideración llegaría si se coloca en la boleta para el comité de jugadores contemporáneos, que se reúne en diciembre.

“Creo que Sammy fue parte de algunos veranos mágicos aquí, algunos veranos importantes aquí”, dijo el manager de los Cachorros, Craig Counsell, quien jugó contra el dominicano en las mayores. “Entretuvo a la gente como muy pocos lo han hecho, con un uniforme de los Cachorros. Así que es bueno que esté de vuelta. Es genial que esté aquí”.