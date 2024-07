Indios saca la guillotina y da de baja a dos peloteros

Ciudad Juárez- Los Indios de Ciudad Juárez volvieron a hacer uso de la guillotina y dieron de baja a un par de jugadores de cara a la recta final de la temporada. En esta ocasión le enseñaron la salida al recién adquirido Cristian Castillo y el parador en corto Christian Pacheco.

El caso de Castillo es de llamar poderosamente la atención pues llegó a la novena fronteriza con amplió cartel de ex Sultán de Monterrey. No duró si quiera un mes entre la rotación de los Indios y on pudo hacer el trabajo de suplir al lesionado Héctor Velázquez.

Castillo tomó la loma en apenas dos ocasiones, lanzó apenas 7 1/3 de entradas y pesé a alcanzar a contener el bateo enemigo, terminó dejando una efectivad de 4.91 y cargando con la derrota en la que a la postre sería su última salida con la tribu ante los Manzaneros de Cuauhtémoc.

La salida de Pacheco resulta ser más que obvia y hasta tardía a ojos de la propia afición. Esto pues el de Saltillo Coahuila no ha sido el más preciso con el guante en el hoyo del infield. Se va del conjunto de la primera zona cargando con dos errores y un deficiente .960 de porcentaje de fildeo.

Para su desgracia, el trabajo con el madero tampoco lo pudo salvar. Bateó para un raquítico averaje de .175, pegando dos imparable y ponchándose en seis ocasiones. Es decir, en casi una quinta parte de sus 26 turnos en el plato.

Los reemplazos

El que llega para tapar el hueco del ex Media Roja es Juan Macías. Zurdo de 28 años proveniente de los Olmecas de Tabasco de la Liga Mexicana de Beisbol. Si bien, es el nuevo de la rotación, no llega con los mejores números después de haber visto acción en seis juegos con los verdes, dejando efectividad de 11.60 en 11 entradas completas de labor.

Regresa también a la Zona Uno Jesús Juárez estuvo entré los seis desocupados del pasado mes de junio. Este último se subió a la loma de las responsabilidades en cinco ocasiones, tres de ellas como abridor. Se llevó una derrota, permitió 12 carreras limpias y dejó la estratosférica efectividad de 7.63