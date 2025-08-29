Ciudad Juárez. Los Indios de Ciudad Juárez reportaron estable a su infielder Víctor Ruiz la noche de este viernes luego de que sufriera un desvanecimiento al interior del dugout aborigen.

Esto mismo mientras se jugaba la parte baja de la séptima entrada del juego número cuatro en la final de la Liga Estatal de Beisbol entre los teporaca y los Dorados de Chihuahua.

“De inmediato fue atendido por el personal médico presente en el estadio y posteriormente trasladado al nosocomio más cercano para su valoración”, informó el equipo a través de un comunicado.

Según los primeros reportes del equipo, el percance fue producto de un resbalón dentro de la misma caseta.

El traslado del pelotero se realizó después de que sus propios compañeros dieran aviso a los paramédicos presentes en el inmueble del incidente. Acto seguido, la ambulancia procedió a entrar al campo para retirar al mencionado.

La maniobra de rescate detuvo el compromiso por aproximadamente media hora.