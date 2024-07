Indios pierde y muere a pellizcos ante Parral

Ciudad Juárez- Los Indios de Ciudad Juárez terminaron por caer ante los Mineros de Parral la noche de este viernes por pizarra de 5-4, muy cerrada y no apta para diabéticos.

No fue el mejor de los regresos para Jesús Juárez que apenas arrancada la tercera entrada ya llenaba las bases de mineros. Había un out nada más cuando Humberto Gutiérrez ya le había sorrajado una raya grosera por todo el jardín izquierdo para traer al plato las primeras dos de la noche en la frontera.

Para la parte alta del cuarto rollo Andrés Ledezma se hacía cargo de la loma habiéndose terminado el breve corrido del abridor aborigen. Para desconsuelo del relevista, Fernando Vázquez pisó la goma en un error de Eudor García en la tercera base para el 3-0.

La cuarta rayita del acérrimo rival llegó a la registradora gracias a otra línea de Carlos Armendáriz. 4-0 y los aborígenes todavía no respondían.

El cero de los de las tierras de Juan Gabriel no se rompió hasta la parte baja del mismo rollo. A Heriberto Sánchez se le empezaba a indigestar el asunto llenado las bases. No podía ser de otra forma, le daban la base por bola a Giancarlo Servín y la primer carrera de la Zona Unido entraba de caballito. La segundo entró ahí mismo con un wild pitch que le dejó el camino libre a Yahir Gurrola para el 4-2.

La pizarra no se volvió a mover hasta la parte alta de octavo rollo con un fly de sacrificio de Uziel Calzada para la que se suponía era la carrera del seguro. 5-2 con dos outs luego de que Iván Gallegos le quitara la bola a Andrés Ledezma para armar un auténtico mamarracho en el centro del diamante.

Poco le duró el gusto a los del pico y la pala porque Giancarlo Servín pegó doblete en la baja de la octava para acarrear hasta home el 5-3.

Minutos más tarde, Carlos Armendáriz tiraba un elevado de primero de primaria proveniente del bat de Yahir Gurrola para que el mismo Servín se paseara por el pentágono. Todo Parral se quería sacar los ojos y los Indios ya tocaban la puerta 5-4.

Para desgracia de los del penacho el asunto ahí quedó pese a los muchos nervios de la novena entrada. Carlos Gastélum se complicaba la vida y ponía a dos teporacos en las bases, uno pegó sencillo y otro se embazó por obra y gracia de las manos de mantequilla de Rafael Arámbula.

Los sacados de la mina se dejaron de juegos, le hablaron a Ángel Garza del bullpen y el de Monterrey Nuevo León no hizo más que asustar a los bomberos tirando pura lumbre. Kevin Zamudio le conectó muy apenas un roletazo para el según out y Kevin García hacia swing encontrando puro aire para que cayera el tercer out y se apagaran las luces del Estadio Juárez.