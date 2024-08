Indios pierde juego cardíaco ante Mineros

Ciudad Juárez- Los Indios de Ciudad Juárez terminaron por caer por pizarra de 10-8 en un duelo de infarto ante los Mineros de Parral en el cuarto compromiso de su serie de playoffs.

Arrancábamos a ritmo de tren a vapor por qué nos íbamos rápido. Era un duelazo de picheo entre Vidal Sotelo y el zurdo oaxaqueño Heriberto Sánchez

El par de argollas quedó roto en la parte baja del tercer capítulo con un sencillo de Kevin Zamudio para abrir el marcador 1-0 favor los aborígenes.

El gusto duraba lo mismo que el pavimento nuevo cuando llueve. Fernando Vázquez pegaba una raya grosera, partía el diamante y le daba rait hasta la goma a Isaac Domínguez. La pizarra se igualaba 1-1. No obstante, vendrían cosas peores, como dice la biblia.

En ese mismo cuadro Rafa Arámbula le pegó a la bola casi como swing de golf para pasarla por todo el medio del cuadro y timbrar a otros dos mineros en la goma. 3-1 el asunto.

Otra vez, en clásico duelo estatal, la Primera Zona salió respondona y ponía el 3-2 más rápido que temprano. Minutos más tarde, Oziel Méndez se iba profundo con un triplete e igualaba las hostilidades a tres rayas por bando.

Llegábamos a la parte alta de quinto capítulo y Kevin Zamudio se comía la bola en su intento por fildear un roletazo. Esto mismo le ameritaba el pecado en la estadística y dejaba entrar a René Cano par toda la goma para el 4-3 favor los del socavón.

Aquello de la quinta seguía dando como si fuera vaca lechera. Fernando Vázquez volvía a conectar para remolcar otra más. Vidal Sotelo todavía no podía sacar un solo out cuando la Cuarta Zona ya había agarrado vuelito y la grúa pasaba a recoger al zurdo del penacho.

El que entraba al relevo era Darío Gardea y lo reciban a punta de puro trancazo. Ricardo Celis se volaba toda la borda y ponía las costuras con rumbo a El Paso Texas, pisaban tres mineros el pentágono y la ventaja era de 8-3 favor la capital del mundo. El rancho todavía ardió un ratito más, la mata siguió dando y alcanzó a entrar una más por la vía del doble play: 9-3.

Después de cinco carreras, salía humo blanco del Estsdio Juárez por que Indios se las arreglaba para sacar el último out.

Dos entradas más tarde, Raúl Coronado acabalaba la decena con un fly al jardín derecho. La ventaja era de un touchdown y la novena fronteriza parecía fuera de combate. Énfasis en “parecía”.

Para desgracia de todo Parral, la novena fronteriza le encontró el modo aprovechando los muchos desperfectos del bullpen visitante. Ya para la octava los de Iván Gallegos llenaron las bases para un Kevin García que le pegó con todo el grueso del bate para meter dos carreras a la registradora. Estábamos 10-5, Indios seguía vivo.

Minutos más tarde, Juárez volvía a ocupar todos los senderos, esta vez el que pasaba a la caja de bateo era Carlos “Hulk” Díaz. Todavía malo de la rodilla, todavía rengueando, conectaba un sencillo productor de dos carreras. 10-7 gracias al muchacho del remo caído.

La octava y última fue cortesía de un elevado de sacrificio cortesía de Oziel Méndez.

Si bien ya no se iba a mover el tanteador, el cuadro de las tierras de Juan Gabriel no se podía ir sin la acostumbrada sufridera. Pusieron a uno en base ya muy tarde en la baja de la novena. No obstante, el regiomontano Ángel Garza salió más grande que Cerro de la Silla, ponchó a tres toleteros teporacos seguidos para apagarle las luces al coloso de Sanders y Reforma.

Ganaba Parral……Forzaban el quinto juego y todos iban de regreso a Hidalgo del Parral.