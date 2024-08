Indios no le cierra la puerta a los tres peloteros expulsados

Ciudad Juárez- Luego de la polémica desatada por tres elementos de los Indios de Ciudad en la recta final de la presente temporada de la Liga Estatal, la directiva de la Primera Zona no le cerró la puerta al regreso de los mencionados.

Esto pues de acuerdo con Luis “Wero” Guerrero, jurisdiccional de la Zona Uno, hay posibilidad de que regresen por los menos Óscar Sígala y Yahir Gurrola.

“Que ellos regresen no depende de mí, yo lo único que pedí fue que quedaran fuera del draft por respeto a sus compañeros y si la próxima temporada ellos tienen la intención de acercarse, por lo menos dos de los tres lo pueden hacer. Los buscamos, les marcamos, fuimos hasta con sus patrocinadores y uno de ellos si nos dijo que no tenía intención ya de regresar. Que ya no sentía los colores del equipo”, expresó el dirigente.