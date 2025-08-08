Indios le suena otra vez a Delicias y está a un juego de la final del Estatal

Ciudad Delicias.- Los Indios de Ciudad Juárez se llevaron la tercera victoria de la serie semifinal de la Liga Estatal de Beisbol, venciendo por pizarra de 6 a 2 a los pentacampeones Algodoneros de Delicias la noche de este jueves, quedándose a un juego de la gran final

No empezó bien la cosa para la novena aborigen recién pisada la Tercera Zona. Era la maldición del pentacampeón por que entre tumbo y tumbo, entre un buen batazo y un desastre en el fildeo, Delicias ya ganaba 2-0 al final de la segunda entrada.

Los comandados por el Pistolero González no le pudieron hacer nada a Jorge Franco. No le hicieron nada, más le hizo un dolor en el dedo en el inicio de la quinta entrada. La dolencia lo obligó a salir…Ahí se deschongó el asunto.

Entró a relevar Ricardo Chapa y salió despellejado por los bateadores de las tierras de Juan Gabriel. Le habían dejado a Julio Pacheco de herencia en los senderos, se le ocurrió darle una base por bolas a Eudor García, según él había librado lo más difícil. Esto hasta que se apareció Víctor Ruiz con su palazo de tres carreras por todo el jardín izquierdo. 3-2 daban la vuelta los Indios.

La cuarta rayita fue menos vistosa pero igual de valiosa. Cosa de un roletazo remolcador de Julio Pacheco en la parte alta del sexto rollo. 4-2, ya había margen de error.

Para la baja de la sexta se nos fue la luz después de un doblete de Delicias. Asunto aparentemente normal para la Tercera Zona. Parecía algo incidental hasta que la directiva aborigen salió a reclamar. Pablo González alegó airadamente y llenó de espíritu que el apagón había sido enteramente intencional para romperle el ritmo al ex Mayo de Navojoa.

Intencional o no, Mendoza ya no pudo volver a salir. Miguel León entró al relevo. No era el único nuevo en el diamante, estaba presente también el guardia de seguridad al que habían puesto para resguardar el cuarto de los armatostes eléctricos.

A fin de cuentas, con todo y merequetengue, León sacó el jale: seis entradas completas. Indios estaba adelante.

No nos fuimos a la séptima con la voz de tu nombre de Chihuahua ¿Por qué? Por aquello de que no se volvieran a ir las luces. importó por qué no pasó nada en el lucky seven. Empezaban a escasear los outs para los vigentes monarcas.

Julio Pacheco terminó de deshilachar al bullpen naranja con una raya majadera y casi pornográfica por todo el medio del diamante. Pisó segunda y arrastró a dos hombres hasta la goma. 6-2 en la parte alta de la octava entrada.

El que salía a relevar para cerrar la octava era nadie más ni nadie menos que el regiomontano Ángel Garza. Sufrió y sudó, pero sacó los tres outs y dejó a dos corredores delicienses en las bases. Luis Serna ya calentaba la serpentina.

Salió el hijo pródigo a poner el cerrojo, a hacer lo que mejor sabe hacer y a repartir curvas por diestra y siniestra. Bastón con un ponche y dos flys para ahora sí apagar las luces y cerrar el changarro.

Ganaron los Indios 6-2. La serie se ponía 3-0.