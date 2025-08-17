Indios gana y está en la final de la Liga Estatal

Ciudad Juárez.- Los Indios de Ciudad Juárez terminar se sellar su sufrido pase a la final de la Liga Estatal de Beisbol durante la madrugada de este domingo, venciendo a los pentacampeones Algodoneros de Delicias por pizarra de 10 carreras a 9 en un viacrucis de compromiso

Aquello de jugar el séptimo y decisivo compromiso era un round de estudio. Nadie se quería equivocar. Por lo menos no hasta que Enrique Castillo perdió una bola en el dugout en una revirada y le regaló la primera rayita a Delicias en la parte alta de la segunda entrada.

Se veía complicado el panorama con José Gutiérrez parado arriba de la placa. Complicado hasta que al Burris se le perdió la zona de strike y la novena fronteriza le descosió el brazo que Dios le dio.

Explotó el asunto

Al diestro algodonero se le llenaron las bases con un toque de Julio Pacheco y de ahí empezo a dar vuelta el carrusel. Yahir Gurrola puso una para empatar con un roletazo remolcador al hoyo del infield. Eudor García procedió a seguirle dando vuelo a la hilacha arreando la carrera de la destanteada hasta la goma.

El Burris, que sufría como una madre, tomaba la decisión de darle una base intencional a Germán Revilla. Esa almohadilla se terminó convirtiendo en pecado cuando el veteranazo Luis Bojórquez remolcaba dos para ampliar ventaja y ponerle fin a la noche del as naranja. Jorge Franco entraba al relevo, le bastaba un fly para acabar con el suplicio.

Los daños estaban hechos: Indios tenía ventaja de 4-1 en la pizarra al cierre de la tercera entrada.

El quinto trancazo lo puso James Cubillos en la parte baja del cuarto asalto. De su madero salió un fly de sacrificio, adornado por una joya de fildeo de José Espinoza. La registradora la posaba Jesús Méndez. 5-1 el score con un incendio forestal en todo el rancho.

Un par de pelotazos

Pablo Cortés era el tercer relevista en el cierre del cuarto capítulo. Sus primeras dos acciones eran dos pelotazos para traer la sexta carrera al plato. Como si la serie no fuera lo suficientemente tensa, la Policía Municipal ya pensaba en prender todas y cada una de sus torretas.

Cortés no encontraba la cuadratura del círculo y tiraba otras cuatro bolas malas. Entraba otra más de caballito y al lanzador de la Tercera Zona lo sacaban del montículo por la fuerza. 7-1 la pizarra.

Tenía que entrar a salvar el asunto Dulio Ochoa. Para cuando sacó el último out la ventaja ya era de un touchdown.

Unas por otras

No fue hasta la parte alta de la quinta cuando respondió el monarca. Joel Flores pegó un tablazo en solitario para dejar el 5-2 en la pizarra. La minoría naranja enloquecía y la pelota, la pelota la regresaban al campo por donde vino.

Algo le dolió a Castillo y tuvo que salir con un out en la parte alta del quinto episodio. Axel Sauceda entraba para que le repartieran imparables y le llenaran las bases. Delicias no estaba muerto….

Un lanzamiento descontrolado le daba tiempo de correr a Omar Jaramillo para dejar la cosa 7-3. Se achicaba la diferencia y la frontera empezaba a temblar. El martirio se acaba con un fly, pero con la ventaja reducida.

Duró poquito, muy poquito el gusto de Delicias que vio sus fortunas regresar a la amargura con un sencillo de Yahir Gurrola. Entraron dos carreras por que el jardinero izquierdo se pasó en la carrera y la distancia volvía a ser de seis rayitas. Se acababa el quinto rollo con un doble play y con el menester 9-3.

Era de toma y daca a la cosa. Respondía Ulises Baca con un sencillo remolcador para traer la cuarta raya naranja y para sacar de circulación a Sauceda. Entraba la quinta cinco minutos más tarde. Justo antes de que un doble play acabara con el levantamiento en armas del algodón. 9-5 el mitote.

Seguíamos en la misma. La baja de la sexta entrada empezaba con doblete de Germán Revilla. Dos minutos más tarde, el cacher salió hecho la raya en un pisa y corre que terminó con una bola suelta pasa que pisara el pentágono una carrera más y la ventaja se volviera a duplicar 10-5. Así se nos iban dos tercios de velada…Todos nos poníamos de pie para cantar el himno.

En la séptima entrada sucedía un milagro: nos íbamos en orden. Nos quedaban dos rollos…la cosa marchaba de bajadita.

El octavo rollo fue otra vez de batallar para los comandados de Pablo “Pistolero” González. Ángel Garza hacía su jale pero el infield no ayudaba y no podía quedarse con dos bolas ordinarias. Delicias timbraba la sexta carrera de la noche al tiempo que el serpentinero regiomontano abandonaba el juego. A relevar entraba el hijo pródigo, el diablo mismo hecho lanzadro: Luis Serna. Tenía una sola misión... Ponerle el cerrojo a la semifinal.

El Sufrir

Al diestro no lo recibian de buena manera. La Bomba Pineda tendía una raya productora por el jardín dereecho: 10-7 la pizarra con corredores en las esquinas, un solo out y el suspenso de millón y medio de juarenses que lo estaban viendo trabajar.

Alexis Saenz puso la octava con otra raya para el jardín opuesto. Otra vez: un solo out, dos hombre en base y dos carreras de diferencia. Dos nomás. 10-8.

El héroe no era el taponero sino Brandon Montes que se le tiraba a una bala para agarrar el out de aire y de pasada tirar a segunda para completar la doble matazón. Indios salía golpeado, pero vivo. Al rey Delicias le quedaban tres outs de vida.

A Indios lo retiraron en orden para la parte baja de la octava entrada. Aquella cosa importó poco. Faltaban solamente tres bateadores por sortear.

El Rey ha Muerto, Larga Vida al Rey

Todo el peso de esta tierra de Juan Gabriel recaía en los hombros de Luis Serna. A Alonso Mendoza lo ponchaba con cinco lanzamientos.

La camisola número 25 parecía ir en caballo de hacienda. Sin embargo, el Cholo Aarón Sillas tenía otros planes. Pegó un batazo descomunal en solitario para dejar la pizarra 10 a 9.

Ulises Baca se embasaba con un out en la cuenta. Todo el respetable tenía el Jesús en la boca. No solo el Jesús, tenían el crucifijo entero metido en la garganta al tiempo que Joel Flores se defendía con el madero. Le hacía swing a todo, absolutamente todo lo que se moviera.

Flores conectaba un rodado, marcaban out en la intermedia, pero no en primera por que se soltaba la bola. Dos outs en la cuenta con Omar Jaramillo en la caja de bateo. El rey agonizaba tirando patadas, puñetazos y hasta mordidas como perro con rabia.

Un swing y un foul para el Potrillo. Faltaba un strike….

Pintaron una K grande como la Equis de Sebastián y se acabó el partido. Los Cadetes de Linares hacían retumbar a toda la frontera de sus dos lados y a los cronistas que vivimos de escribir nos daban espasmos en las manos. Juárez estaba en la Final de la Liga Estatal.

Ganaron los Indios (Grítelo, que lo escuche todo el estado)… Ganaron los Indios: 10-9.