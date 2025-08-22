Indios de Ciudad Juárez toman ventaja en la final estatal tras vencer a Dorados

Chihuahua.- Ángel Garza apagó los fuegos en la Séptima Entrada y Los Indios de Ciudad Juárez derrotaron a domicilio a los Dorados de Chihuahua en el primero de la Serie de la Final Estatal de Beisbol.

El marcador al final de la Novena Entrada quedó 1-0 en favor de la novena aborigen.

El segundo partido de la serie será este sábado 23 de agosto a las 6:00 de la tarde en el estadio Monumental Chihuahua.

Dorados e Indios se medirán en una contienda a ganar de cuatro de siete partidos.

Este enfrentamiento no es nuevo: Juárez y Chihuahua han protagonizado finales históricas desde la década de los 60, incluyendo duelos memorables como el pentacampeonato de los Indios en 1962 y el tricampeonato de los Dorados en 1989.

Chihuahua lleva los 10 años sin gallardete, desde el 2015 cuando doblegó a Delicias en seis partidos y Juárez lleva 25 años sin banderines, su último banderin lo alcanzó en el 2000 ante los capitalinos en siete encuentros.

La rivalidad ha trascendido generaciones y ligas, consolidándose como una de las más intensas del norte del país.