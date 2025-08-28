Indios aplasta a Dorados: Gana y toma ventaja en la Serie Final del Estatal

Ciudad Juárez.- Los Indios de Ciudad Juárez pisaron fuerte de regreso en su casa. Sacando la victoria y arrollando a los Dorados de Chihuahua en la Serie Final de la Liga Estatal de Beisbol la noche de este jueves por pizarra de 8-0 para tomar ventaja de 2-1 en la tanda.

La cosa era idéntica a la del viernes pasado. Damián Mendoza y Gabriel Ponce estaban agarrados del chongo, se trataban a puro cintarazo y le permitían contactos limpios a apenas tres bateadores.

El ex Mayo de Navojoa se daba el lujo de ponchar a ocho toleteros capitalinos en cinco entradas de trabajo, mismas en la que no permitió ni una sola carrera. La ofensiva de la Primera Zona, por su parte, tuvo su chance en el cuarto rollo: puso par de corredores en las esquinas con dos outs. Era buena la chance hasta que James Cubillos pegó un roletazo que mató todas las esperanzas.

No parecía moverse el menester hasta que nos topamos con el sexto inning. Ángel Garza entró a estrenar el relevo y sacó los tres outs más rápido que temprano. El desorden llegó en la parte. Más desorden que Las Torres en hora pico y más golpes que en una noche de viernes en el Chess.

Fue un rally de seis carreras el que le cayó encima como una tonelada de peso sobre la espalada a Gabriel Ponce. Ya habían timbrado dos carreras a la registradora, se ocuparon todas las almohadillas y Yahir Gurrola procedía a volarse la barda por todo lo alto para dejar la pizarra 6-0. Se la acababa la noche al profesional de la División del Norte.

Se acabó el turno de trabo de Ponce pero no el sufrir de los color obispo. Jorge Ramos entró a trapear el reguero sin sacar un solo out de los tres que faltaban. Para acabarla de fregar le permitió un palo de vuelta a Marco López para completarle la conversión al touchdown: 7-0 el lapidario marcador. Tenía que salir del bullpen el ex Indio Juan Bravo para quitarse la soga del cuello que ya apretaba. Un doble play terminó el peligro.

A la voz de tu nombre entonaron tu himno triunfal y de ahí se siguieron con el séptimo round de los escarceos. El único Dorado que no había caído por la vía del ponche, Kevin Zamudio, hacía swing como de escoba. No había contacto y el nacido en esta localidad se regresaba a la caseta musitando padres y madres. El regiomontano titubeaba dos veces, sin embargo, dejaba atorados en los senderos a dos hombres de la Segunda Zona.

Ya para la baja del lucky seven la cosa se volvió un carnaval. Miguel Rodríguez dio el batazo de su vida: un doblete por el hueco del central para arriar hasta el plato a Manuel Chávez. 8-0 y a la capital se le empezaban a apagar las luces.

Cayó la octava y con ello tres de los últimos seis outs para los muchachos de Armando Cabrera. Los de el Pistolero González no necesitaban carreras de aseguranza, nada más que pasara el tiempo.

Era holgada la ventaja. Tan holgada que le dieron descanso al diablo mismo Luis Serna. Entraba a relevar Alan Mundo que sacaba el primer out en el primer batazo. El segundo out era un ponche y el último turno al bat era de conocido Carlos “Hulk” Díaz con todo su tonelaje.

Resultó no ser el último hombre de la velada. Pegó duro el monstruo verde, conectando un doblete amplio amplio; profundo para llegar caminando (Por que correr ya no puede) hasta la mitad del diamante. Aarón Lugo se ganaba un pelotazo, se embazaba… Chihuahua daba patadas de ahogado con un out de vida.

Trabajaba horas extra el joven Mundo: Se le llenaban las bases con dos outs en la cuenta. Para su fortuna el corredor estacionado en la tercera base era el tractocamión del Hulk. Una rola de botes altos le puso fin a la cosa. Apaga y vámonos.

Ganaron los Indios: 8-0.