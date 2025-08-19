Imputan cargos contra hombre que amenazó a dos menores para robar casa

Chihuahua.- La Fiscalía de Distrito Zona Centro procedió penalmente en contra de Raúl Alejandro G. B., quien fue detenido dentro del término de la flagrancia luego de ingresar a un domicilio particular y amenazar con matar a dos niñas para luego robar diversos artículos y un vehículo.

El Ministerio Público de la Unidad Especializada de Investigación de Robo de Vehículos presentó a Raúl Alejandro G. B., ante un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos y formuló imputación en su contra por los delitos de robo con penalidad agravada, robo de vehículo con penalidad agravada, lesiones calificadas y daños.

Los antecedentes del caso, indican que la mañana del pasado jueves 14 de agosto, el imputado se introdujo a una casa de la colonia Barrio de Londres de la ciudad de Chihuahua, portando un cuchillo y amenazó a la propietaria con matarla, así como a sus dos hijas.

Asimismo, que antes de salir tomó diversos artículos de uso personal, dos cuchillos, un control para televisor, un ventilador y lo subió a un vehículo de la marca Chevrolet, línea Cruze, modelo 2011, que se encontraba estacionado al exterior de la vivienda para luego huir del lugar.

La víctima logró dar aviso inmediato al número de emergencias 911 y momentos después elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal ubicaron al ahora procesado iniciándose una persecución que concluyó en la colonia Lealtad I.

A la altura de la calle 45 y Ponce de León, perdió el control del vehículo, impactándose contra una patrulla de la SSPE, para luego proyectarse contra un segundo vehículo estacionado, causando lesiones a una agente estatal y daños en la estructura de una vivienda.

Antes de su detención gritó a los agentes policiacos que todos iban a morir, amenazándolos con prenderle fuego a un tanque de gas.

Cabe señalar, que el imputado cuenta con investigaciones abiertas por delitos de robo, violación y abuso sexual en contra de menores, por lo que permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva en espera a que se resuelva su situación jurídica en la audiencia de vinculación o no a proceso.