Histórico: Redamiten a Pete Rose en Grandes Ligas

Foto: Associated Press

Nueva York.- Pete Rose y Shoeless Joe Jackson fueron reincorporados el martes por el comisionado de béisbol Rob Manfred, lo que los hace elegibles para el Salón de la Fama del deporte después de que sus carreras se vieran empañadas por escándalos de apuestas deportivas.

La prohibición permanente de Rose fue levantada ocho meses después de su muerte y ocurrió un día antes de que los Rojos de Cincinnati honren al líder históricos de hits del béisbol con la “Noche de Pete Rose”.

Manfred anunció el martes el cambio de la política de MLB sobre la inelegibilidad permanente al explicar que las prohibiciones expirarían después de la muerte. Varios otros también verán su estatus cambiado por la decisión, incluidos todos los miembros de los Chicago Black Sox de 1919, Williams D. Cox, ex presidente de los Filis de Filadelfia, y Benny Kauff, ex jardinero de los Gigantes de Nueva York.

Bajo las reglas actuales del Salón de la Fama, lo más pronto que Rose o Jackson podrían ser inducidos sería en 2028.

Rose acordó una prohibición permanente el 23 de agosto de 1989, después de que una investigación encargada por las Grandes Ligas concluyó que Rose apostó repetidamente por los Rojos como jugador y manager del equipo de 1985 a 1987, una violación de una regla de MLB.

Rose solicitó por primera vez la reincorporación en septiembre de 1997, pero el comisionado Bud Selig nunca se pronunció sobre la solicitud. Manfred rechazó en 2025 una petición de reincorporación, diciendo que “Rose no ha presentado evidencia creíble de haber reconfigurado su vida".

Rose murió el 30 de septiembre a los 83 años, y una nueva petición fue presentada el 8 de enero por Jeffrey Lenkov, un abogado que representó a Rose. Lenkov y la hija de Rose, Fawn, se reunieron con Manfred el 17 de diciembre.

En una carta a Lenkov, Manfred escribió: “En mi opinión, se debe tomar una determinación sobre cómo debe interpretarse la frase ‘inelegible permanentemente’ a la luz de los propósitos y políticas detrás de la Regla 21, que son: (1) proteger el juego de individuos que representan un riesgo para la integridad del deporte prohibiendo la participación de tales individuos; y (2) crear un efecto disuasorio que reduzca la probabilidad de futuras violaciones por parte de otros".

“En mi opinión, una vez que un individuo ha fallecido, los propósitos de la Regla 21 se han cumplido", añadió. “Obviamente, una persona que ya no está con nosotros no puede representar una amenaza para la integridad del juego. Además, es difícil concebir una penalización que tenga más efecto disuasorio que una que dure toda la vida sin indulto. Por lo tanto, he concluido que la inelegibilidad permanente termina al fallecer el individuo disciplinado, y el señor Rose será eliminado de la lista de inelegibles permanentemente”.

Seleccionado 17 veces para el Juego de Estrellas en su carrera como pelotero de 1963-86, Rose tiene el récord de hits (4.256), juegos (3.562), turnos al bate (14.053), apariciones en el plato (15.890) y sencillos (3.215). Fue el Novato del Año de la Liga Nacional en 1963, MVP en 1973 y MVP de la Serie Mundial en 1975. También se proclamó tres veces campeón de bateo de la Liga Nacional y rompió el récord anterior de hits de 4.191, establecido por Ty Cobb de 1905-28.

Jackson bateó para .356 en su carrera y estuvo entre los ocho integrantes de los Chicago Black Sox que fueron sancionados por amañar la Serie Mundial de 1919. Jackson apareció dos veces en una boleta de la BBWAA antes del cambio de reglas del Salón, recibiendo el 0.9% en 1936 y el 1% de un voto de nominación en 1940.