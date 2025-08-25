Histórica: Mexicana Renata Zarazúa vence a Madison Keys en el U.S. Open

Nueva York.- La mexicana Renata Zarazúa eliminó a la estadounidense Madison Keys, campeona del Abierto de Australia este año, quien cometió 89 errores no forzados, en un partido que se definió 6-7 (10), 7-6 (3), 7-5 en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.

Keys, sexta cabeza de serie, quien fue finalista en Flushing Meadows en 2017, cometió tantos errores el lunes, incluidos 14 dobles faltas, que Zarazúa solo necesitó producir ocho tiros ganadores para lograr la mayor victoria de su carrera.

Zarazua, clasificada en el puesto 82, había perdido en la primera o segunda ronda en todas sus ocho apariciones anteriores en torneos de Grand Slam. Keys ganó su primer campeonato importante en Melbourne Park en enero, derrotando a la número uno Aryna Sabalenka en la final.