Herman de Aaron Hernández se declara culpable de amenazas en UConn

Hartford, Connecticut.- Dennis Hernandez, el problemático hermano del fallecido tight end de los Patroits de Nueva Inglaterra Aaron Hernandez, se declaró culpable el miércoles de amenazar con realizar un tiroteo en la Universidad de Connecticut y de matar a tres personas fuera del estado, incluyendo a un juez, en 2023, dijeron fiscales federales.

Hernandez, de 38 años, quien era conocido como “DJ” mientras jugaba fútbol americano en UConn a mediados de los años 2000, compareció en el tribunal federal en Hartford y se declaró culpable de transmitir comunicaciones interestatales que contenían una amenaza de lesión, lo cual conlleva hasta cinco años de prisión. La sentencia fue fijada para el 6 de febrero.

Su defensor público no devolvió inmediatamente un correo electrónico en busca de comentarios el miércoles. Una mujer que respondió a un número de teléfono de su madre, Terri Hernandez, declinó comentar.

Terri Hernandez informó a la policía en el momento de su arresto en Bristol el año pasado que él tenía problemas de salud mental en deterioro, incluyendo trastorno bipolar y esquizofrenia. Dennis Hernandez fue sorprendido con una pistola eléctrica y detenido después de salir de la casa de su hermana con los brazos levantados, gritando “dispárenme” y amenazando con herir a los oficiales, dijo la policía.

Los fiscales federales dijeron que Hernandez amenazó con un tiroteo en el campus principal de UConn, en Storrs, en julio de 2023 mientras enviaba mensajes a otra persona en Facebook.

“Recomendaría mantenerse alejado de ahí porque cuando vaya, derribaré todo”, escribió Hernandez, según documentos judiciales. “No me importa (insulto) quién quede atrapado en el fuego cruzado. He estado muriendo durante años y ahora es el turno de otras personas. Estoy preparado para dar mi vida. ... No todos los tiroteos son malos, me estoy dando cuenta. Algunos son necesarios para que ocurran cambios”.

Los archivos judiciales indicaron que Hernandez estaba luchando financieramente, estaba frustrado al ver que otras personas eran contratadas como entrenadores y se sentía con derecho por parte de UConn. Jugó como quarterback y wide receiver para los Huskies.

La policía dijo que Hernandez había conducido al campus de UConn y a la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island, donde una vez se desempeñó como entrenador de quarterbacks, para “mapear las escuelas” para un tiroteo.

También en julio de 2023, los fiscales dijeron que Hernandez hizo múltiples publicaciones en Facebook amenazando con herir o matar a tres personas que viven fuera de Connecticut, incluyendo a un juez del tribunal estatal.

Hernandez tiene cargos pendientes en el tribunal estatal en Connecticut en conexión con un incidente fuera de la sede de ESPN en Bristol. Fue arrestado en marzo de 2023 por cargos de alteración del orden público después de que, según la policía, lanzó una bolsa que contenía un ladrillo y una nota por encima de una valla y en la propiedad de ESPN antes de irse.

“A todos los medios de comunicación, ya es hora de que todos se den cuenta del efecto que los medios tienen en todos los miembros de la familia. Dado que son un líder mundial, quizás podrían liderar cómo se entregan los medios y los mensajes ladrillo por ladrillo. ¡Límpienlo! Atentamente, Dennis J. Hernandez”, decía la nota, según la policía.

Las autoridades dijeron que Hernandez estaba enojado con personas que creía que se estaban beneficiando de la muerte de su hermano menor. Aaron Hernandez se suicidó en 2017 mientras cumplía una condena por asesinato.