Hendrickson se ausenta del minicampamento de Bengals en busca de nuevo contrato

Cincinnati.- El liniero defensivo Trey Hendrickson no estuvo presente este martes en el primer día del minicampamento de los Bengals de Cincinnati, ya que busca un nuevo contrato.

Se espera que Hendrickson sea multado por su ausencia, como le advirtió el entrenador Zac Taylor el mes pasado.

El quarterback Joe Burrow estuvo de acuerdo con una pregunta que le plantearon sobre si la ausencia de Hendrickson era una distracción.

"El año pasado tuvimos dos (con los receptores abiertos Ja'Marr Chase y Tee Higgins lidiando con problemas de contrato), este año tenemos uno. Tenemos menos. Nos encantaría no tener ninguno, pero así es la vida en la NFL. Todos apoyamos a Trey y nos encantaría que regresara", expresó. "Los jóvenes obtienen más repeticiones en el campamento de entrenamiento, y eso es importante para ellos. Nadie está preocupado por que Trey trabaje duro y haga lo que necesita para estar listo si lo tenemos este año".

Burrow reconoció que existe la posibilidad de que los Bengals no cuenten con Hendrickson en 2025. Dijo que eso no haría a los Bengals un mejor equipo, pero no sabe qué va a pasar.

Hendrickson fue seleccionado All-Pro la temporada pasada después de liderar la liga con 17.5 capturas de quarterback. Hizo una aparición durante un trabajo de acondicionamiento de temporada baja el mes pasado específicamente para hablar con los reporteros y expresar sus frustraciones.

Hendrickson busca un contrato a largo plazo con una cantidad significativa de dinero garantizado, y dijo que los Bengals solo le estaban ofreciendo un acuerdo a corto plazo.

"No puedo controlar las narrativas", manifestó Hendrickson en ese momento. "Eso es algo que descubrí durante todo este proceso. La forma en que me siento no se está transmitiendo. Definitivamente estoy decepcionado, amo Cincinnati. Es este extraño dilema. Los jugadores pasan por esto mucho más a menudo. Simplemente no voy a dejar que el miedo me domine para hacer algo y también me da una plataforma para glorificar a Dios en lo bueno y en lo malo. Estoy muy bendecido. Las perspectivas no las puedo controlar. Soy un jugador de futbol americano. Estoy ansioso por jugar fútbol americano".

Shemar Stewart, selección de primera ronda, también proyectado para ser titular con el equipo como ala defensiva, aún no ha firmado su contrato de novato y no practicó.

Stewart ha estado presente en los entrenamientos y prácticas, pero aún no ha realizado un solo ejercicio. Ha decidido no participar durante los últimos dos meses. Stewart dijo que no practicará hasta que firme.

"Estoy 100 por ciento en lo correcto", afirmó Stewart. "No estoy pidiendo nada que ustedes no hayan hecho antes. Pero en su caso, ustedes solo quieren ganar argumentos (más) que ganar más juegos".

Aunque Burrow respondió algunas preguntas sobre Hendrickson, la mayoría de su disponibilidad fue sobre sus prácticas de temporada baja.

Burrow, quien está entrando en su sexta temporada, siente que está más cerca de jugar al nivel que tenía antes de sufrir una lesión en la muñeca derecha en 2023. Incluso con Burrow jugando a un nivel que sentía que era menos del 100 por ciento, lideró la liga en yardas por pase (4 mil 918) y touchdowns (43) la temporada pasada.

Burrow se sometió a una cirugía en su muñeca derecha en noviembre de 2023 para reparar un ligamento desgarrado. La cirugía fue considerada exitosa. Se perdió los últimos siete juegos de la temporada 2023 debido a la lesión.