Hay que sumar de a tres: Jorge Almaguer tras perder en Juárez

Ciudad Juárez- Tras caer como visitantes ante los Bravos de Ciudad Juárez y sumar dos tropiezos en su regreso de la Leagues Cup, Jorge Almaguer, auxiliar técnico de los Cañoneros de Mazatlán, puntualizó que el conjunto morado tiene que seguir trabajando para sumar de a tres puntos y no perder el envión del torneo de copa.

Lo anterior después de que el cuadro de Sinaloa no pudiera sacar el empate pese a tener un hombre más en la cancha desde el minuto 54 por obra y gracia de la expulsión de José Juan García “Manri” Manríquez. 15 días antes, los del profe Vucetich dejaron ir otras tres unidades empatando con La Franja del Puebla.

“Siempre estamos al límite, siempre estamos obligado a jugar mejor, el futbol mexicano es así porque es muy parejo. Creo que nosotros no debemos dejar ir este buen momento que traemos de Leagues Cup porque aun así en Puebla tuvimos opciones de gol. Vamos bien, no podemos dejar de trabajar. Hay que tratar de remar contracorriente y empezar a sumar puntos de a tres. Todo es cuestión de paciencia y convencimiento para que las cosas se vayan dando. No se dio contra Bravos, pero tenemos que seguir trabajando. Hoy tuvimos variantes, pero lo que nos faltó fue el gol”, expresó el ex jugador.