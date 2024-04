Hay que ir paso a paso: Benny Díaz previo a duelo contra el San Luis

Ciudad Juárez.– Después de haber ganado dos partidos seguidos y de cara a enfrentar al Atlético San Luis, el arquero de los Bravos de Ciudad Juárez Benny Díaz parece no quitar los pies del piso pues recordó que el camino del conjunto fronterizo se hace “paso a paso”.

Lo anterior ante la remota posibilidad de clasificar al repechaje, estando a 10 puntos de las Chivas del Guadalajara que ocupan la décima posición de la tabla y los problemas en la porcentual que históricamente han aquejado a los de Mauricio Barbieri, y este torneo no han sido la excepción.

“Es eso, ir paso a paso, la porcentual se juega como un descenso, teníamos esa presión de no ganar, de la mala racha y ahora dos partidos ganados y queremos seguir sobre esa línea, la gente está apoyándonos y no los daremos por vencidos, aunque no estemos en los últimos lugares queremos salir de ahí y vamos escalando lugares y lucharemos hasta el final”, expresó el arquero.