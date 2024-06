Hay que ir agarrando ritmo: Andrés Ledezma previo a duelo contra Jiménez

Ciudad Juárez- Luego de dos fechas en el Liga Estatal de Beisbol (LEB) Chihuahua y con los Rojos de Jiménez tocando la puerta, el picher de los Indios de Ciudad Juárez, Andrés Ledezma, señaló la necesidad de la novena fronteriza de empezar a mejorar las cosas de cara a la tercera serie del campeonato y después de un arranque muy irregular.

El diestro de los aborígenes fue el primero en admitir que los resultados no han sido los esperados en las primeras de cambio dentro del certamen del estado grande. Sin embargo, no califica lo sucedido como un mal comienzo para los comandados por Ricardo “Bacatete” Fernández.

Quien ahora ocupa el relevo largo de los teporacos marcha con buen rumbo en lo que va del certamen. Carga con récord de una victoria sin un solo descalabro en dos salidas a la lomita. Ha permitido una sola carrera (sucia) en seis entradas de labor y presume de la efectividad todavía inmaculada de 0.000 ponchando a ocho toleteros.

"Yo me he sentido muy bien desde el bullpen, es un rol diferente al del año pasado por que es un relevo largo y me he sentido bien. Hay que seguir preparándonos para lo que venga, para estar listo en el rol que se requiera, si me quieren en el relevo corto, abriendo o cerrando juegos, para lo que se necesite. Si me he sentido cómodo en donde estoy la verdad, por que es muy parecido a abrir el juego", añadió Ledezma.