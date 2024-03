Hay que empezar a sumar a partir de mañana: Beto Valdés

Ciudad Juárez- De cara a toparse con La Franja del Puebla la tarde mañana, el director deportivo de los Bravos de Ciudad Juárez Humberto Valdés fue rápido en puntualizar la necesidad del equipo fronterizo por sumar puntos y comenzar a recomponer el camino de cara a la última parte del torneo.

Lo anterior con un equipo que cambió de director técnico no hace más de dos meses y marcha último de la tabla general, sin victorias en lo que va de campaña y con apenas tres unidades sumadas.

“Los partidos hay que jugarlos. El partido no está a modo, hay que jugarlo. Cada equipo tiene sus responsabilidades. Había que buscar una fecha y dentro de esa fecha hay que tomar todo con toda la responsabilidad, es importantísimo sacar tres puntos, hay que sumar y hay que ganar porque hoy la liga se rige por los temas porcentuales, esperamos un buen resultado que es urgente”, dijo el directivo.

Asimismo, señaló la mejoría que se ha visto dentro de la cancha desde la llegada del brasileño Mauricio Barbieri. No obstante, quien reemplazó a Diego Mejía en el banquillo fronterizo quedará sujeto a la evaluación de resultados al final de temporada, según el ex analista de televisión.

“Es muy difícil que la gente pueda aceptar o confirmar si traer a Mauricio (Barbieri) fue una buena decisión, lo que la gente tiene que observar es que hubo una mejoría, aunque los resultados no se han dado. Lo de Querétaro no nos gusta a nadie, porque no hubo reacción del equipo. Si lo retomas desde antes, si vas viendo una mejoría, ves una competencia interna y un equipo que quiere ganar”, añadió.