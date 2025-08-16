Hay mañana: Delicias frena a Indios y forza el juego 7

Ciudad Juárez.- Los Indios de Ciudad Juárez volvieron a caer la noche de este viernes ante los pentacampeones Algodoneros de Delicias por pizarra de 3 carreras a 2 en el sexto juego de la Serie Semifinal de la Liga Estatal de Beisbol. El triunfo naranja forza un séptimo y decisivo compromiso.

Háganse garras los Brazos

No había mañana en la cuenta de los Algodoneros….Ni en la mente de los Indios. Era un duelo de picheo en las primeras tres entradas. La tercera base estaba intacta por que nadie la había pisado por la vía del imparable.

Fue la parte alta del cuarto rollo cuando la novena de la nuez enseñó lo que es capaz de hacer. Se aprovecharon de un pelotazo para después pegar dos hits. Acto seguido, a Damián Mendoza se le perdía la zona de strike y llenaba los senderos con una base por bola. El suplicio lo terminó con un ponche que hizo abanicar como geisha a Ulises Baca.

El cero se rompió de la manera más inesperada posible. Otra vez se engrudecía el tema en la lomita para Damián Mendoza en la parte alta de la quinta. Eudor García (Sí, Eudor García) perdía el control del esférico en un rodado. Sacaba de out a Alejandro “La Bomba” Pineda pero permitía la entrada de una carrera. 1-0 ganaban los naranjas.

Ramón Espinoza seguía la fiesta con un elevadito para arrear la segunda rayita hasta la goma. Se empezaba a deshilachar el asunto. Minutos más tarde, el ex Mayo de Navojoa quiso hacer solo el jale. Fildeó un rodado, tiró a primera y a Eudor se le volvía a caer la bola. Mendoza ponía cara de “trágame tierra” y ojos de pistola al tiempo que la pizarra pintaba el 3-0 al término la quinta alta.

En el cierre del quinto asalto se vio una luz en el túnel para los de las tierras de Juan Gabriel. Al Chema Albertos le molestaba algo arriba de la placa. Regalaba una base por bola y pegaba un pelotazo para poner dos aborígenes en las almohadillas. José Pablo Cadena lo mandaba retirar y la responsabilidad era ahora toda del bullpen pentacampeón. Juárez se relamía los bigotes.

Indios daba señales de vida

La ventaja se acortaba con un fly de sacrificio que mandaba a la registradora a Brandon Montes. El rancho ardía, retumbaba toda la zona centro. Parecía que el fuego quemaba todo, no obstante, todo terminaba en una llamarada gracias a una jugada de selección y un ponche de Rubén Reyes. 3-1…La Primera Zona enseñaba señales de vida.

A la voz se su nombre Chihuahua, el profesional teporaco sacó la séptima entrada colgando el cero y retirando a los tres toletes en orden. Faltaba que respondiera la ofensiva.

El mencionado ataque tuvo las bases llenas en el cierre del séptimo asalto. Le hicieron la vida de cuadritos a José Ramírez. Lo corrieron del centro del diamante más tarde que temprano, sacando apenas dos tercios de inning.

Se volvió a encender el cerro con un wild pitch de Miguel Esparza. Llegaba un indio hecho la raya desde la tercera, el marcador leía 3-2 y al relevista de la Tercera Zona le temblaban las piernitas que Dios le dio. Para desgracia del respetable, con todo y el miedo, el profe apretó la mano, se mandó hacer un ponche y se curó el sufrimiento.

Ya para el inicio de la octava entrada Ángel Garza se subió la lona con el rosario en una mano y la bola en la otra. Sufrió para colgar la argolla, pero dejó a dos piscacadores en los senderos. La diferencia seguía siendo la más mínima de todas.

Para infortunio del gradería, el bat seguía sin producir a la hora buena. El cinco veces monarca otra vez salía ileso. Nos íbamos a las novena y a los Indios se le estaban acabando los outs.

Siempre sí hay mañana...

Se acercaba la media noche y con ello llegaba la novena entrada. Luis Serna salía a “cerrar” sin salvamento de por medio. Dejaba dos hombres en las bases gracias a las veteranas manos de un Luis Bojórquez al que no le pesaron sus 36 años de edad. La jugada en la inicial era una joya del tamaño de la equis de Sebastián. No había más para Juárez, quedaban solo tres outs de vida.

Era cosa de dar trancazos, piquetes de ojo y hasta mordidas. Exactamente eso hizo Aarón Carrasco para conectar un sólido doblete. Batalló 10 lanzamientos para ponerse en posición de anotar. Delicias otra vez sentía pasos en la azotea con James Cubillos en la caja de bateo.

Cubillos salía ponchado y los reyes del estado respiraban hondo. Julio Pacheco era el último out.

Pacheco pegaba un rodado difícil y en el hoyo por las paradas cortas. Corrió hasta home Carrasco y no llegó. Lo mataron en el plato. Así como así se terminaba todo.

Ganaba Delicias 3-2. Había juego siete….Había mañana.