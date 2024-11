Hay jugadores que no dan el ancho: Mauro Gerk

Santiago de Querétaro.- Luego de caer en casa ante los Bravos de Ciudad Juárez, Mauro Gerk, entrenador de los Gallos Blancos del Querétaro, dejó claro que tiene jugadores en su plantel que simplemente no “dan el ancho” para pertenecer a la institución.

Esto después de perder 1-2 como locales y dejando de lado toda especulación de si se queda o no en el cargo para el próximo semestre.

"Hemos dejado la vida por esta institución, peor hay jugadores que yo sé que no saben dónde están, no dieron el ancho, yo sé quienes son. La idea era terminar de la mejor manera posible, con seis, siete puntos más que nos dieran más tranquilidad y hoy no la tenemos. Hay que pedirle perdón a la afición por que no le pudimos ganar a un rival que estaba a la par de nosotros", expresó el argentino.

El también ex jugador de la tierra de los acueductos precisó que lo primero en la lista de pendientes es intentar conseguir los seis puntos restantes para sumar de cara a la porcentual del próximo semestre. Después y solo después de eso, tocará analizar su continuidad con la escuadra del centro mexicano.

"Son partidos que no podemos perder, es una realidad que ha sido un muy mal torneo, basta con ver la tabla, nos quedan dos partidos para sumar en la porcentual de cara al torneo que viene y después si voy a seguir o no, eso dependen del club y si me ratifican yo no tendría problema", añadió.

Con media jornada por jugar, Querétaro es sotanero de la tabla con apenas nueve puntos.