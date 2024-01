Hay esperanzas de que Mbappé se quede en el PSG

París.- Kylian Mbappé le dio al Paris Saint-Germain una ligera esperanza de que podría quedar al insistir que no ha decidido su futuro.

El contrato de Mbappe termina en junio y el año pasado provocó revuelo al rehusase a firmar una extensión de 12 meses y con lo que podría dejar al club en transferencia libre al final de la campaña. La estrella francesa tiene autorización para hablar con otros clubes desde enero e incluso firmar un pre-contrato.

Es considerado ampliamente que Mbappé se iría al final de la temporada y el Real Madrid es el favorito para firmarlo después de que no lo logró en sus dos últimas oportunidades. Pero tras la victoria el miércoles ante el Toulouse por el Trofeo de Campeones, Mbappé puso la decisión en duda.

"Estoy muy motivado para esta temporada. Es muy importante, tenemos trofeos que ganar. Más allá de eso, no, no me he decidido", advirtió Mbappé.

PSG insiste que no se irá libremente.

"Con el acuerdo al que llegué con el presidente (del PSG) este verano, sin importar la decisión que tome, logramos mantener la serenidad del club para los retos por delante", añadió el jugador. "Eso es lo más importante".

Mbappé estuvo en una posición similar anteriormente e hizo esperar al PSG hasta que terminó su contrato para firmar uno nuevo en mayo 2022 cuando el Madrid lo busco de forma agresiva.

Dijo que sabe cuándo anunciará su decisión.

"No tengo idea. Se hizo hasta mayo en el 2022 por que no lo supe hasta mayo", aseguró Mbappé. "Si supiera lo que quisiera en este momento, ¿por qué esperar? Pero lo más importante es ganar trofeos. Estamos determinados y el equipo está enfocado en eso".

Con su gol en la victoria 2-0 ante Toulouse, Mbappé llevó su total a 22 tantos en 23 encuentros esta campaña y extendió su récord goleador con el PSG a 234 desde que se unió en el verano del 2017.

Pero no logró anotar o siquiera dejar una impresión en la derrota del PSG 4-1 ante Newcastle y 2-1 ante el AC Milan en la Liga de Campeones y con lo que apenas avanzó a los octavos de final como segundo en la última jornada de la fase de grupos.

Aun así, Mbappé disfruta jugar bajo las órdenes del nuevo entrenador Luis Enrique.

"Llegó con ideas claras. Toma tiempo, pero estamos empezando a ver cosas interesantes", reconoció. "Es más estructurado, lo puedes ver en cómo atacamos".