Hamilton se niega a terminar como Vettel y Raikkonen en Ferrari

Sin victorias. Ni siquiera un podio. Y prácticamente sin opciones de un campeonato.

Lewis Hamilton está tan harto de sus resultados en Ferrari al llegar al punto medio de su primera temporada con el equipo que ha decidido tomar cartas en el asunto.

Hamilton reveló el jueves, al llegar al Gran Premio de Bélgica, que pasó el receso de verano manteniendo reuniones con los líderes de Ferrari para exigir mejoras y redactó documentos detallando áreas que, según él, necesitan ser abordadas.

El británico aludió a los resultados mayormente decepcionantes de Ferrari en los últimos 20 años con campeones del mundo como Kimi Raikkonen, Fernando Alonso y Sebastian Vettel al volante.

"Me niego a que eso me suceda a mí", afirmó Hamilton, quien comparte el récord de siete campeonatos de pilotos de F1 con Michael Schumacher. “Así que estoy yendo más allá... si sigues el mismo camino todo el tiempo, obtienes los mismos resultados. Así que estoy cuestionando ciertas cosas”.

Hamilton dijo que pasó cuatro días durante dos semanas en la sede de Ferrari en Italia durante el receso.

"He convocado muchas reuniones con los jefes del equipo", comentó Hamilton en Spa-Francorchamps. “Así que me he sentado con John (Elkann, presidente de Ferrari), Benedetto (Vigna, CEO) y Fred (Frederic Vasseur, director del equipo) en varias reuniones”.

“Me he sentado con el jefe de nuestro desarrollo, con Loic (Serra, director técnico), también con los jefes de diferentes departamentos hablando sobre el motor para el próximo año, hablando sobre la suspensión delantera para el próximo año, hablando sobre la suspensión trasera para el próximo año”, detalló.

“Después de las primeras carreras, hice un documento completo para el equipo. Y durante este receso tuve otros dos documentos que envié. Así que luego vengo y quiero abordar esos temas", añadió Hamilton, detallando "ajustes estructurales que necesitamos hacer" y “problemas que tengo con este auto”.

Los mejores resultados de Hamilton, de 40 años, con Ferrari han sido tres cuartos lugares, dos de ellos en las dos carreras antes del receso. Su compañero de equipo, Charles Leclerc, quien está en su séptima temporada con el equipo, ha tenido un desempeño si acaso ligeramente mejor con cuatro podios y su mejor resultado fue quedar segundo en el gran premio de su natal Mónaco.

Hamilton señaló que Ferrari “es una organización enorme y hay muchas partes en movimiento y no todas están funcionando al máximo de su capacidad. Eso es, en última instancia, por lo que el equipo no ha tenido el éxito que creo que merece”.

“Así que siento que es mi trabajo desafiar absolutamente cada área, desafiar a todos en el equipo, particularmente a los que están en la cima tomando las decisiones”, subrayó.

Ferrari se encuentra segundo en la clasificación de constructores, pero tiene menos de la mitad de puntos que el líder indiscutible McLaren, que ha dominado con Oscar Piastri y Lando Norris.

"Estoy aquí para ganar. Y no tengo tanto tiempo como este que tengo al lado", dijo Hamilton, señalando Kimi Antonelli, el joven de 18 años que lo reemplazó en Mercedes y que estaba sentado junto al piloto británico en una conferencia de prensa de F1. "Así que es momento de actuar. Realmente creo en el potencial de este equipo."