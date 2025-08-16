Ciudad Juárez.– La tarde de este sábado miles de juarenses hicieron acto de presencia en el anillo exterior del Estadio Juárez con la única intención de adquirir boletos para el séptimo y decisivo juego de la serie semifinal del Estatal entre los Indios de Ciudad Juárez y los Algodoneros de Delicias.

De momento la kilométrica línea de aficionados llega hasta el tercero de los lotes de estacionamientos, ubicado a contra esquina del Polideportivo de Combate Morocos.

La gran mayoría de los presentes mencionaron que aguantan las horas de pie y el calor de esta frontera desde las 8:00 de la mañana. No obstante, algunos que ya traen boleto en mano, hicieron lo propio desde las 5:00 de la mañana.

“Yo estaba aquí formado desde las 5:00 de la mañana. Échele cuentas, fueron nueve horas aquí esperando para conseguir mi boleto”, señaló un adulto mayor que recién había salido de la taquilla cuando conversó con netnoticias.mx

Pedro Dorantes

Sin más mañana para meterse a la final, el séptimo asalto entre la Primera Zona y la pentacampeona Tercera Jurisdicción está pactado para las 7:30 de la tarde.