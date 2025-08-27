Ciudad Juárez.- Este miércoles, miles de juarenses hacen fila en el anillo exterior del Estadio Juárez en busca de adquirir sus boletos para los próximos tres juegos de la Serie Final de la Liga Estatal de Beisbol entre los Indios de Ciudad Juárez y los Dorados de Chihuahua.

La hilera de aficionado supera con creces al fenómeno vivido hace dos semanas, cuando le respetable de esta frontera también se congregó en el coloso de la Avenida Sanders para comprar sus entradas del entonces juego siete de la serie semifinal ante los Algodoneros de Delicias.

Con poco más de dos horas desde que arrancó la venta de entrada, hay quienes manifiestan haberse formado desde la tarde de ayer para alcanzar lugar en cualquiera de los tres compromisos. Hay quienes ocupan su lugar de espera desde las 7:00 tarde del martes y hasta trajeron hieleras y carpas para no pasar por los estragos del sol.

“Yo estoy formado desde las 4 de la mañana y ya daba la vuelta la fila hasta la otra taquilla. Está muy duro el calor, pero tenemos sombrillas, traemos paraguas, traemos aguas y lo bueno es que ya mero llegamos. Si alcanzo boletos, me quiero llevar de perdida cinco, pero si me puedo llevar boletos para los tres días estaría mejor”, expresó un aficionado que se encontraba a la altura de la entrada principal del inmueble.

Quienes arribaron más tarde al estadio, señalaron a netnoticias.mx no haber alcanzado boletos numerados, únicamente para la sección general de los jardines.

“Nombre no….Alcancé puro general y eso que me formé a las 10 de la noche, me traje a mis hijos a que hicieran fila conmigo. No alcancé para mañana, pero si para viernes y para sábado”, cuenta julio al tiempo que salía de la taquilla.

Con la serie igualada a un juego por bando, el tercer compromiso de los siete posibles está pactado para mañana en punto de las 7:30 de la tarde desde el Estadio Juárez. Se espera que el abridor por los Indios sea Damián Mendoza y que Gabriel Ponce haga lo propio por la novena capitalina.

