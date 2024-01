Santa Clara.- El wide receiver de los 49ers de San Francisco Deebo Samuel recibió el alta deportiva y está habilitado para disputar el partido de campeonato de la Conferencia Nacional frente a los Lions del Detroit, tras abandonar el juego del fin de semana pasado a causa de una lesión de hombro.

Samuel tuvo participación completa en el entrenamiento del viernes y sin que se especificara una lesión, mientras San Francisco (13-5) se acerca a la final de conferencia completamente saludable.

“Es grandioso” dijo el entrenador en jefe Kyle Shanahan. “Un poco de temor al inicio de la semana. El hecho de que haya podido participar en toda la práctica de hoy sin restricciones, definitivamente es algo bueno para nosotros”.

Detroit (14-5) no contará con el guardia izquierdo Jonah Jackson, quien se lesionó la rodilla en la victoria de la semana pasada sobre Tampa Bay, pero sí tendrá al centro de segundo equipo All Pro Frank Ragnow, disponible para jugar.

Ragnow se vio mermado por lesiones de tobillo, dedo, rodilla y espalda, y no practicó hasta el viernes, pero no tuvo designación de lesión para el encuentro.

“Él está bien”, dijo el entrenador en jefe Dan Campbell. “Frank está mejorando, y estará disponible para jugar. Quiero decir que no podrás mantenerlo fuera de este, y va mejorando cada día. Así que estará listo”.

Se espera que los Lions también recuperen al edge rusher James Houston por primera vez desde que se lesionó el tobillo en la semana 2. Fue activado de la lista de lesionados la semana pasada y está habilitado para el domingo.

El estado de Samuel era la mayor incógnita luego de lesionarse el hombro izquierdo en la primera posesión de San Francisco ante Green Bay la semana pasada.

Inicialmente fue revisado por una conmoción, pero se le permitió regresar. Intentó jugar en medio de la lesión de su hombro, pero tuvo mucho dolor y no pudo continuar.

“En el momento me sentía muy mal”, dijo Samuel. “Tuve un poco de temor al principio. Pensé que me lo había fracturado nuevamente. No me sentía cómodo. En un gran juego como ese, tuve millones de sentimientos en la línea lateral para mantenerme junto con mi equipo”.

Shanahan mencionó que tenía contingencias en el plan de juego en caso Samuel no pudiera jugar, pero estaba confiado tan pronto recibió los resultados de los exámenes el lunes, y el dolor comenzaba a moderarse.

Samuel ganó 1.117 yardas desde la línea de golpeo con 12 touchdowns en la temporada regular. Tuvo dos recepciones para un total de 24 yardas en la posesión inicial previo a lastimarse.