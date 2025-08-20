Gurriel y Del Castillo guían a Diamondbacks a triunfo ante Guardianes

Phoenix.- Lourdes Gurriel Jr. comenzó la novena entrada con un jonrón que empató el juego, Adrian Del Castillo conectó un sencillo impulsor con el bate roto en la décima y los Diamondbacks de Arizona superaron el miércoles 3-2 a los Guardianes de Cleveland.

Gurriel conectó su 17º jonrón de la temporada, un batazo de 424 pies hacia el bosque izquierdo contra Cade Smith. El jardinero cubano de Arizona aportó además un sencillo impulsor contra Parker Messick en la primera entrada.

Haciendo su debut en las Grandes Ligas, Messick permitió una carrera con siete hits en seis entradas y dos tercios. Dejó el juego con una ventaja de 2-1.

El zurdo ponchó a seis y entregó una base por bolas.

En la parte baja de la décima, Alex Thomas comenzó con un toque de sacrificio para mover al corredor automático Pavin Smith a tercera. Del Castillo siguió con el sencillo con el bate roto hacia la pradera izquierda.

John Curtiss de Arizona logró cuatro outs, ponchando al dominicano Ángel Martínez para comenzar la décima. Andrew Saalfrank (1-1) entró y retiró a Steven Kwan con una línea al jardín central antes de ponchar al bateador emergente David Fry.

Bo Naylor pegó un rodado impulsor en la primera entrada para darle la ventaja a Cleveland. El venezolano Brayan Rocchio bateó otro rodado impulsor en la segunda para poner a los Guardianes arriba por 2-1.

Por los Guardianes, los dominicanos José Ramírez de 3-1, Martínez de 4-1. Los venezolanos Gabriel Arias de 3-0, Rocchio de 4-0 con una remolcada.

Por los Diamondbacks, los dominicanos Ketel Marte de 3-1 con una anotada, Geraldo Perdomo de 4-0. El cubano Gurriel de 4-2 con una anotada y dos producidas. El venezolano Ildemaro Vargas de 4-0.