Grealish debuta con Everton en derrota ante el ascendido Leeds en la Premier

Leeds.- Jack Grealish no pudo inspirar al Everton después de ingresar como suplente en la segunda mitad para su debut en una derrota el lunes 1-0 ante el recién ascendido Leeds en la Liga Premier.

El atacante inglés procura revivir su carrera después de dejar el Manchester City en calidad de préstamo y tuvo que conformarse con un lugar en el banquillo para el primer partido de Everton.

Grealish ingresó a los 71 minutos cuando el marcador estaba 0-0 en Elland Road y no gravitó antes de que se pitó un penal a favor de Leeds cuando James Tarkowski, capitán del Everton, desvió con el brazo izquierdo un remate con dirección a la red.

Lukas Nmecha, que llevaba apenas seis minutos en el campo como suplente, ejecutó el penal, batiendo a Jordan Pickford para el único gol a los 84 minutos.

Fue el retorno de Leeds a la Premier después de una ausencia de dos años — el segundo equipo recién ascendido que ganó en la jornada inaugural, siguiendo los pasos de Sunderland.

Everton confiará en un mejor desempeño el domingo cuando el equipo reciba a Brighton para el primer partido oficial en su nuevo estadio frente al mar con capacidad para 53 mil asientos en Bramley-Moore Dock, que ha reemplazado a Goodison Park como feudo de los Toffees.