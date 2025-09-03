Gonzalo Pelúa deja Bravos

Ciudad Juárez.- Los Bravos de Ciudad Juárez dieron por terminada su relación con el futbolista uruguayo Gonzalo Pelúa.

Esto mismo después de que el cuadro fronterizo decidiera no renovar el contrato del suramericano tras poco más de año y medio enfundado en la jersey de los caballos.

Con 22 años de edad, pasó por los procesos de tres directores técnicos sin destacar con ninguno.

El nacido en San Carlos Uruguay jugó solo seis partidos con la primera escuadra de las tierras de Juan Gabriel. Sumó 407 minutos disputados antes de partir en préstamo a El Paso Locomotive del USL Championship, participando en solo un par de encuentros.

En su última etapa con los de verde, Pelúa vio acción con la Sub-23 de Bravos.

Su última aparición con el FC Juárez fue en junio, en el amistoso de pretemporada ante el New Mexico United.