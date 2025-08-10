Golea Orlando City al Inter de Miami

Orlando.- El colombiano Luis Muriel anotó un gol en cada tiempo y el argentino Martín Ojeda tuvo un gol y una asistencia para llevar a Orlando City el domingo por la noche a una victoria por 4-1 sobre Inter Miami.

Muriel anotó a los dos minutos para darle a Orlando City una ventaja que duró solo tres minutos después de que Yannick Bright anotara sin asistencia el primer gol en su carrera en su 40ma aparición para que Inter Miami igualara el marcador.

Ojeda sumó su 13ra asistencia en el gol de Muriel, extendiendo su racha récord del club con una contribución de gol a 14.

Orlando City tomó una ventaja de 2-1 a los cinco minutos de la segunda mitad con el octavo gol sin asistencia de Muriel en la temporada.

Ojeda marcó por 14ta vez esta temporada para darle a Orlando City una ventaja de 3-1 a los 58 minuts. Sus 27 contribuciones de gol lideran la liga.

Marco Pašalić anotó sin asistencia a los 88 para una ventaja de tres goles. Fue su décimo gol en su primera temporada en la liga.

La superestrella del Inter Miami, el argentino Lionel Messi, quien está empatado con Sam Surridge del Nashville SC por el liderato de la liga con 18 goles, se perdió el partido debido a una lesión en la pierna derecha que sufrió el 2 de agosto en un partido de la Leagues Cup contra el Necaxa. Los 18 goles de Messi se han producido mientras jugaba en 18 de los 23 partidos de su club.

Orlando City salta al cuarto lugar en la Conferencia Este. El entrenador en jefe Oscar Pareja necesita una victoria más para alcanzar las 100 en todas las competiciones.

Inter Miami se encuentra en el sexto lugar, pero tiene tres partidos pendientes contra los cuatro primeros y dos pendientes contra el Columbus Crew, que está en quinto lugar.

Inter Miami recibirá al Los Angeles Galaxy el sábado. Orlando City recibirá al Sporting Kansas City el sábado.

En otros resultados, Eric Maxim Choupo-Moting anotó temprano en la segunda mitad y nuevamente de penal en el tiempo de descuento para llevar el domingo por la noche a los Red Bulls de Nueva York a una victoria de 2-1 sobre el Real Salt Lake.

Wilfried Zaha anotó al final de la segunda mitad y Kristijan Kahlina terminó con siete atajadas, para que el Charlotte FC venciera 1-0 al FC Cincinnati y extendiera su racha de victorias a cinco, completando una barrida en la temporada.

Darren Yapi anotó dos veces en la segunda mitad para impulsar a los Colorado Rapids a una victoria por 2-1 sobre Minnesota United.