Golazo de Szoboszlai asegura victoria del Liverpool

Liverpool.- El tiempo completo se acercaba en Anfield y estaba claro que se necesitaba algo especial para distinguir Liverpool y Arsenal en un duelo de peso pesados el domingo al inicio de la temporada de la Liga Premier.

Entra Dominik Szoboszlai.

Con un tiro libre de larga distancia que entró tras golpear el poste a los 83 minutos, Szoboszlai le dio a Liverpool la victoria 1-0 sobre un rival que seguramente le dará la mayor pelea por el título.

“El juego necesitaba un momento de magia para que cualquiera de los equipos lo ganara”, dijo el entrenador de Liverpool, Arne Slot, “y fue Dominik quien lo hizo”.

Muchos pensaban que el Manchester City volvería a estar en la carrera por el título esta temporada, pero tal vez no.

Colapsaron para perder 2-1 en Brighton, para su segunda derrota consecutiva. Otra señal de que el equipo de Pep Guardiola que una vez fue dominante ha perdido su aura.

“Esta es la realidad: no estamos al nivel de hace mucho tiempo”, dijo el centrocampista del City, Rodri.

¿Trent quién?

Szoboszlai es popular entre los aficionados del Liverpool por su ética de trabajo y versatilidad, y el centrocampista húngaro estaba cubriendo el lateral derecho —durante tanto tiempo la posición del ahora ausente Trent Alexander-Arnold— debido a las lesiones de Conor Bradley y Jeremie Frimpong.

Szoboszlai hizo su mejor imitación de Alexander-Arnold con un tiro de balón parado de alta calidad que no estaba en consonancia con el resto del juego.

“Hasta ahora, Trent los estaba tomando”, dijo Szoboszlai sobre su excompañero que ahora juega para el Real Madrid. “Ahora finalmente pude tomar uno”.

Esta es la tercera victoria consecutiva para el Liverpool y los campeones defensores siguen siendo el único equipo con el máximo de nueve puntos después de tres rondas de la Liga Premier. Ya han vencido a dos rivales difíciles en Newcastle y Arsenal, también.

En cuanto al Arsenal, fue su primera derrota esta temporada y extendió su récord sin victorias en Anfield desde 2012. Además fue el primer gol de liga concedido por una defensa que estuvo sin el central William Saliba desde el quinto minuto en Anfield debido a una lesión en la pierna.

“Cuando juegas contra este tipo de equipo y a un alto nivel donde los márgenes son mínimos, pueden decidirse por un momento mágico”, dijo el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta. “Necesitábamos ese momento para nosotros y no lo tuvimos”.

Nueva temporada, mismos problemas para el City

La derrota ante Brighton ocurrió después de que el fin pasado cayeron por 2-0 ante el Tottenham en casa. El City está demostrando las mismas vulnerabilidades y fragilidad que mostró la temporada pasada cuando entregó el título al Liverpool después de cuatro años consecutivos como campeones.

Brajan Gruda se abrió paso a través de una defensa abierta, rodeó al portero y anotó solo frente a la portería para la victoria a los 89 minutos para Brighton, que iba perdiendo tras el gol de Erling Haaland en la primera mitad — su gol número 88 en 100 apariciones en la Liga Premier desde que llegó a Inglaterra en 2022.

City, que dio su primera titularidad a Rodri desde septiembre del año pasado tras una grave lesión de rodilla, concedió el empate a los 67 minutos después de que Matheus Nunes levantara el brazo en el área para bloquear un disparo. James Milner convirtió el penal para Brighton.

James Milner convirtió el penal para Brighton y con 39 años y 239 días se convirtió en el segundo goleador más viejo en la historia de la Liga Premier. También es el segundo más joven, cuando tenía 16 años para Leeds.

Con un City visiblemente desvaneciéndose, Brighton creó una sucesión de oportunidades antes de que Gruda convirtiera una para repetir la victoria de su equipo 2-1 la temporada pasada ante el City.

“Olvidamos jugar”, dijo Guardiola.

Los únicos puntos del City hasta ahora esta temporada han venido de una victoria por 4-0 en la primera ronda en Wolverhampton, después de lo cual los expertos decían que el equipo de Guardiola estaba de regreso. Ahora, tiene menos puntos que el Manchester United.