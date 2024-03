Gobierno multa a federación española por no tener protocolo de acoso en Mundial

Foto: Associated Press

Barcelona.- El ministerio de Trabajo de España multó a la federación nacional de futbol y al club Barcelona con una cifra no especificada por incumplir con la normas de igualdad de género y protocolos de acoso.

En un correo electrónico enviado a The Associated Press, el ministerio informó que la RFEF (las iniciales de la federación), el Barcelona y otros dos clubes de segunda división no cumplieron con los requisitos de que los sitios de trabajo con al menos 50 empleados debe tener "planes de igualdad".

Añadió que se ordenó una inspección a los clubes con equipos femeninos de futbol y la federación luego que el presidente de la federación provocó un revuelo internacional cuando besó a la delantera Jenni Hermoso durante la ceremonia de premiación del Mundial del año pasado. Fue defenestrado del cargo y afronta un juicio por agresión sexual.

La inspección también confirmó que la RFEF no tenía un protocolo para responder a casos de acoso, algo que es un requisito por ley, en el momento del incidente.

“Mandamos a nuestras campeonas del mundo sin un plan de igualdad, sin protocolos de acoso en su puesto de trabajo, es gravísimo”, dijo la ministra de Trabajo Yolanda Díaz en una entrevista con Radio Nacional de España. “Mandamos un mensaje fuerte, se acabó... en el deporte no puede haber machismo”.

Después del Mundial, las jugadoras españolas boicotearon a su selección durante un mes hasta que la federación aprobó una serie de reformas en la gestión del equipo femenino.

El ministerio no divulgó cifras sobre las multas. Pero el monto máximo por no tener un plan de igualdad o un protocolo de acoso es de 7 mil 500 euros (8 mil 100 dólares) en cada caso.

La RFEF se pronunció en un comunicado para manifestar que ha tenido un plan de igualdad desde 2022 y recordó que a finales del año pasado creó una nueva área de igualdad

“Actualmente se cumplen todos los requisitos legales en esta materia”, destacó.

De los 16 clubes que fueron objetos de una inspección, el Barcelona, así como el Espanyol y Europa no cumplían con el requisito de un plan de igualdad. Pero tenían protocolos de acoso.

El Barcelona expresó que “rechaza cualquier declaración que ponga en duda el compromiso histórico del club en relación a las políticas por la igualdad entre hombres y mujeres, donde es una entidad pionera en el mundo del deporte”.

También sostuvo que ha tenido un plan de igualdad desde 2013 y que, al momento de la inspección del ministerio, trabajaba en una actualización.

El Barcelona femenino conquistó la Liga de Campeones la pasada temporada y aporta el núcleo fuerte de las campeonas mundiales con dos ganadoras del Balón de Oro: Aitana Bonmatí y Alexia Putellas.