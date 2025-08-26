Giants: Corta Nueva York a Tommy DeVito

Nueva York.- Tommy DeVito es el quarterback que más recientemente tendrá que buscar un nuevo equipo.

Los Giants de Nueva York dejaron en libertad a uno de los favoritos de la afición, según infromó el martes a The Associated Press una persona con conocimiento de la decisión. La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque el equipo no ha anunciado el movimiento.

En otro lugar, Kyle Trask perdió su puesto como suplente de Baker Mayfield en Tampa Bay después de que el equipo eligiera al veterano Teddy Bridgewater para ocupar la posición número dos. Trask fue informado de la decisión el lunes, dijo una persona con conocimiento de la situación.

Tyler Huntley no pasó el corte en Cleveland. El quarterback veterano se unió a los Browns a principios de este mes como el quinto mariscal de campo detrás de los veteranos Joe Flacco y Kenny Pickett y los novatos Dillon Gabriel y Shedeur Sanders. Pickett fue traspasado a Las Vegas el lunes.

El novato seleccionado en la sexta ronda, Kyle McCord, no formará parte de la plantilla inicial de Filadelfia. El mariscal de campo de Syracuse es candidato para el equipo de práctica si otro equipo no lo firma. Los campeones defensores del Super Bowl adquirieron a Sam Howell para respaldar a Jalen Hurts y Tanner McKee.

DeVito, quien llegó al equipo como un agente libre no reclutado y es oriundo de Nueva Jersey recibiendo el apodo de "Tommy Cutlets", no se esperaba que formara parte del equipo tras las contrataciones de los veteranos Russell Wilson y Jameis Winston y la selección de Jaxson Dart en la primera ronda.