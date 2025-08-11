Gerrit Cole realiza 20 lanzamientos en terreno plano mientras se recupera

Nueva York.- El as de los Yankees de Nueva York, Gerrit Cole, dio otro paso en su recuperación de la cirugía Tommy John en su codo derecho y este lunes realizó 20 lanzamientos desde terreno plano.

"Me sentí muy bien hoy", afirmó Cole antes de que Nueva York comenzara una serie de tres juegos contra los Mellizos de Minnesota en el Estadio de los Yankees. "Fui bastante preciso y me divertí mucho".

Cole comenzó su programa de lanzamientos cinco meses después de que el médico jefe del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, el Dr. Neal ElAttrache le insertara un refuerzo interno en el codo.

El tiempo normal de rehabilitación es de aproximadamente 14 meses y Cole había estado preparándose para lanzar desde terreno plano durante las últimas semanas. Cole comentó que su progreso inicial durará unos meses antes de poder lanzar desde un montículo, y luego se detendrá y espera tener una temporada baja normal.

"Es un gran día, el primer día lanzando", expresó Cole. "He estado preparándome para esto durante unas semanas. Así que es agradable salir y lograrlo y que salga bien".

El derecho de 34 años tiene un récord de carrera de 153-80 y una efectividad de 3.18 en 317 aperturas, el brazo de Cole inicialmente estuvo enyesado después de la cirugía y luego en un refuerzo. El refuerzo fue retirado a mediados de abril y Cole había estado sometiéndose a unas 90 minutos a dos horas de rehabilitación.

Cole ha lanzado 1.954 entradas en 12 temporadas de Grandes Ligas, además de 133 1/3 entradas adicionales en 22 aperturas de postemporada. Su procedimiento fue una reconstrucción del ligamento con un refuerzo interno, diseñado para promover la estabilidad.

Cole tiene un contrato de 324 millones de dólares por nueve años hasta 2028, y ha estado en el dugout para los juegos en casa. También se unió a una transmisión de YES Network durante unas entradas en un juego contra los Ángeles de Los Ángeles el 17 de junio.

"Emocionado por él", comentó el manager de los Yankees, Aaron Boone. "Ha hecho un buen trabajo con la rehabilitación y este es uno de esos hitos importantes en el camino que es significativo alcanzar. Así que estoy emocionado por él".

El debut de Cole en la temporada 2024 se retrasó hasta el 19 de junio debido a una irritación nerviosa y edema en su codo derecho. Tuvo un récord de 8-5 con una efectividad de 3.41 en 17 aperturas para Nueva York y fue 1-0 con una efectividad de 2.17 en cinco aperturas de postemporada.

Cole se sometió a pruebas después de permitir un par de jonrones en su segunda apertura de entrenamiento de primavera este año, contra Minnesota el seis de marzo.