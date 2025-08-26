Ganan Dodgers y recuperan cima en el Oeste de la Liga Nacional

Los Ángeles, California.- Emmet Sheehan lanzó siete entradas con pelota de apenas dos hits y un récord personal de diez ponches, el cubano Andy Pages conectó dos jonrones y los Dodgers de Los Ángeles derrotaron el lunes 7-0 a los Rojos de Cincinnati.

Gracias al triunfo, los Dodgers recuperaron la posesión exclusiva del primer lugar en la División Oeste de la Liga Nacional.

San Diego cayó un juego detrás de los Dodgers con una derrota de 9-6 en Seattle después de haberles ganado dos de tres el fin de semana.

Sheehan (5-2) permitió un doble al ex Dodger Gavin Lux en la segunda entrada y un sencillo a Austin Hays en la séptima, la salida más larga de su carrera. Obsequió un boleto.

Pagés conectó un jonrón que envió la esférica al bullpen de los Dodgers en el jardín izquierdo al comenzar la tercera entrada contra Hunter Greene (5-4). Michael Conforto abrió la quinta con un doble y Pagés siguió con otro batazo al jardín izquierdo para una ventaja de 3-0.

Los Dodgers añadieron dos carreras en la sexta. Freddie Freeman conectó un doble y Will Smith recibió una base por bolas.

Pagés se embasó cuando la pelota pasó entre las piernas del campocorto dominicano Elly De La Cruz para un error y el jardinero izquierdo Hays lanzó desviado al plato, permitiendo que Freeman y Smith anotaran.

Mookie Betts amplió la ventaja a 6-0 con un jonrón solitario contra Sam Moll en la séptima. El elevado de sacrificio de Pagés empujó la última carrera de los Dodgers.

Por los Rojos, los dominicanos Noelvi Marte de 4-0, De la Cruz de 4-0, Santiago Espinal de 1-0.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 3-1 con una anotada. El cubano Pagés de 3-2 con dos anotadas y cuatro remolcadas. El venezolano Miguel Rojas de 4-1.