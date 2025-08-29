Gana San Pauli el derby de Hamburgo

Hambrugo, Alemania.- El primer partido en casa del Hamburger SV en la Bundesliga desde 2018 terminó en decepción el viernes, después de que el anfitrión cayó ante su archirrival St. Pauli 2-0 frente a un Volksparkstadion lleno.

Los goles de Adam Dźwigała y Andreas Hountondji dieron a los visitantes los tres puntos en lo que fue el primer enfrentamiento en la Bundesliga entre ambos equipos desde la temporada 2010-11.

El partido entre clubes cuyo choque de estilos y ethos ha marcado durante mucho tiempo el derbi como uno de los más interesantes del mundo se llevó a cabo en medio de un ambiente ensordecedor frente a 57.000 aficionados.

El equipo local dominó al principio, pero St. Pauli tomó la delantera después de 19 minutos cuando el defensa central polaco Dźwigała conectó el centro de Pereira Lage. Su disparo fue demasiado fuerte para la mano extendida del portero Heuer Fernandes.

Los aficionados locales estallaron tres minutos después del inicio del complemento cuando Ransford Königsdörffer pareció marcar el empate, pero el gol fue anulado por fuera de juego. Las cosas empeoraron diez minutos después.

El pase que rompió la defensa de Joel Fujita puso a Andreas Hountondji frente a la portería y sólo necesitó superar al guardameta para convertir su disparo.

No hubo forma de remontar para el equipo local después de que Giorgi Gocholeishvili fuera expulsado por una segunda infracción sancionable 13 minutos antes del final.

Fue la primera vez en los últimos nueve enfrentamientos que el equipo visitante gana el derbi de Hamburgo.

St. Pauli tiene cuatro puntos en dos partidos y Hamburger un punto.