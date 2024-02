Gabriele Ciampi: El músico que le pitó un partido a Messi

El partido del fin de semana pasado que enfrentó al Inter Miami de Lionel Messi contra el Galaxy de Los Angeles tuvo como peculiaridad la presencia de un compositor y director de orquesta en el centro de campo. No como espectáculo ni como encargado del himno nacional: como árbitro central.

Se llama Gabriele Ciampi, músico de profesión y de padres italianos emigrados a los Estados Unidos. En su página web oficial presume de haberle entregado personalmente un disco con sus melodías al Papa Francisco y de haber ofrecido un concierto en la Casa Blanca para la familia del ex presidente Barack Obama. Sin embargo, no hace ninguna mención de su paso por los campos de juego.

Redes | Instagram: @gciampimusic

No obstante, en sus redes sociales es posible verlo de vez en cuando vestido como el personal arbitral de la Federación de Futbol de los Estados Unidos (U.S Soccer). Esto pues el músico también hace de referi durante los fines de semana en la USL League One, el tercer escalón de la pirámide futbolística de la unión americana. El domingo lo vio ser el centro de atención en cuanto al control de la disciplina se refiere, en el partido que más llamaba la atención dentro de la jornada.

¿Cómo llegó Ciampi hasta la MLS?

Ciampi hizo acto de presencia en el ombligo de la cancha gracias a la huelga de árbitros que afecta actualmente a la MLS. Dicha circunstancia los ha obligado a usar árbitros “de reemplazo” para cubrir las primeras fechas del calendario. Lo anterior tras una disputa laboral entre la liga y la Organización de Árbitros Profesionales de Estados Unidos (PRO, por sus siglas en inglés).

El músico está afiliado a U.S. Soccer no forma parte del sindicato de silbantes antes mencionado. Por tal motivo, era más que elegible para pitar el encuentro entro los originales de Los Angeles y el cuadro rosa flamenco.

Hay que decir que no le tembló la mano a la hora de regular las hostilidades, tampoco le pesaron los nombres en la parte de atrás de las camisetas. Pintó de amarillo a Jordi Alba y a Sergio Busquets. Incluso se vio obligado a mostrarle doble tarjeta al mediocampista Marco Delgado para mandarlo a las regaderas por una falta controversial. Todo a la par del 1-1 que quedó como resultado final en el luminoso.

Cabe señalar que este no fue el debut del italoamericano en la división de oro americana: ya había fungido como cuarto árbitro en el duelo del LAFC contra el Seattle Sounders de la jornada inaugural.

¿Cuándo se acaba la huelga?

El conflicto arbitral debe su razón a que los árbitros buscan incrementos salariales por parte la MLS, en algunos casos estos llegan hasta el 100 por ciento. De igual manera se le solicitó a la liga mejores prestaciones en materia de salud y de transporte aéreo. A la fecha, ni los colegiados ni la Major League Soccer han propuesto cambio alguno. Hasta que no se pecten condiciones de trabajo, las negociaciones seguirán trabadas y los cantantes “titulares” continuarán sin pitar.