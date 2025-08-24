Fred Johnson regresa a Filadelfia en un intercambio con los Jaguars

Jacksonville.- El liniero ofensivo Fred Johnson regresa a Filadelfia.

Los Jaguars de Jacksonville intercambiaron a Johnson con los Eagles el domingo por una selección de séptima ronda en el draft de 2026, según informó a la Agencia AP una persona familiarizada con las negociaciones. La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque ninguna de las partes había anunciado el acuerdo.

Es el cuarto intercambio en tres semanas para los campeones defensores del Super Bowl, quienes adquirieron al quarterback Sam Howell de Minnesota, al receptor John Metchie III de Houston y al esquinero Jakorian Bennett de Las Vegas. Los Eagles luego realizaron un quinto intercambio —su tercero del día— al enviar al tackle ofensivo Darian Kinnard a Green Bay por una selección de sexta ronda en 2027.

Johnson, de 28 años, firmó un contrato de un año por aproximadamente 1,2 millones de dólares para unirse a Jacksonville como agente libre en marzo. Los Jaguars esperaban que el jugador de 2.01 metros y 147 kilogramos presionara al tackle izquierdo Walker Little por el puesto titular, pero Johnson nunca representó una gran amenaza para ocupar el lugar.

Johnson se volvió prescindible cuando el versátil novato Wyatt Milum mostró potencial en el campo de entrenamiento y el veterano suplente Patrick Mekari surgió como el probable tackle comodín del equipo.

Johnson ahora regresa a Filadelfia para proporcionar profundidad a un equipo que está lidiando con lesiones del tackle izquierdo Jordan Mailata (conmoción cerebral) y el guardia izquierdo Landon Dickerson (rodilla). Johnson pasó las dos últimas temporadas con los Eagles —e incluso fue titular en seis juegos la temporada pasada— después de un año con Tampa Bay y tres en Cincinnati.

Johnson es el segundo jugador que los Jaguars han intercambiado en la última semana. Traspasaron al centro de tercera línea Luke Fortner a Nueva Orleans por el tackle nariz Khalen Saunders.