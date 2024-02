Ciudad Juárez- Esta tarde, las autoridades deportivas del estado de Chihuahua dieron inicio a los tryouts para la Universidad del Beisbol en su etapa de Ciudad Juárez.

Las pruebas del día de hoy vieron la llegada de 276 niños y jóvenes desde los 8 hasta los 17 años de edad hasta el Estadio Juárez para que se les tomaran métricas como pichers, infilders, cachers y outfielders en busca de un lugar en la mencionada institución.

“La meta es sacar peloteros y no nada más para el estado, para que puedan llegar a representar a todo el país. Que, si llegan a ser profesionales, que no se queden como profesionales nada más en México, sino en Estados Unidos a nivel de Grandes Ligas. Que a final de cuentas es lo que se busca, tener más peloteros mexicanos en Grandes Ligas”, dijo el ex ligamayorista Karim García, director de la institución.