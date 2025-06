Fluminense perdona a Borussia Dortmund en el Mundial de Clubes

Foto: Associated Press

Nueva Jersey.- Fluminense perdonó al Borussia Dortmund.

Bajo una llovizna en Nueva Jersey, los brasileños desaprovecharon numerosas ocasiones y se conformaron este martes con un empate 0-0 frente a los alemanes en su debut en el Mundial de Clubes.

Gregor Kobel, el arquero suizo del Dortmund emergió como la figura del encuentro por el Grupo F, particularmente en el segundo tiempo y tras llevarse un susto cuando quedó aturdido por un golpe.

Kobel siguió bajo los tres palos y se lució a los 58 minutos al desviar un zurdazo del extremo uruguayo Agustín Canobbio. También se exigió con una doble intervención, primero para tapar el disparo de Everaldo desde el borde del área y luego al repeler el de Nonato al tomar el rechace.

Liderado por el atacante colombiano Jhon Arias, Fluminense fue siempre más peligroso al contragolpe, pero su falta de pericia le costó embolsarse los tres puntos en un semivacío estadio MetLife en Nueva Jersey.

“Fuimos superiores. Tuvimos todas las herramientas para ganar", dijo Arias. “Nos sentimos frustrados y felices al mismo tiempo”.

Lento en sus combinaciones, el Dortmund no hizo sufrir a Fluminense. Los alemanes se clasificaron con lo justo a la próxima Liga de Campeones.

En su primer partido con el Dortmund, Jobe Bellingham ingresó para la última media hora. La intervención hermano menor del madridista Jude Bellingham no alteró en nada la dinámica de su equipo.

El técnico del Dortmund, Niko Kovac, se quejó de las condiciones del campo de juego.

“Era un césped diferente, un pasto diferente al de Europa. En mi opinión, el campo estaba un poco blando y no seco. La pelota no se trasladaba tan rápido como estamos acostumbrados. Esta es mi impresión, mi sensación. No buscamos excusas”.

El empate dejó a los equipos igualados en el primer lugar de su llave. El próximo partido de Dortmund será el sábado contra Mamelodi Sundowns de Sudáfrica en Cincinnati. Fluminense jugará el mismo día contra Ulsan de Corea del Sur en el MetLife.