Fiscalía Suiza absuelve a Jospeh Blatter tras 10 años de investigación

Berna, Suiza.- La fiscalía federal de Suiza cerró finalmente el jueves su caso contra el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, y el expresidente de la UEFA, Michel Platini, después de 10 años y dos juicios con sentencias absolutorias.

La fiscalía general de Suiza anunció que no recurrirá las absoluciones de los los hombres dictadas por un corte de apelaciones en marzo.

El primer juicio se celebró en 2022 por cargos de fraude, falsificación, mala gestión y malversación de más de dos millones de dólares de dinero de la FIFA en 2011.

El pago de fondos de la FIFA a Platini salió a la luz en 2015 durante pesquisas de las autoridades internacionales del fútbol llevadas a cabo por investigadores de Estados Unidos y Suiza.

Las acusaciones, que no fueron probadas en dos ocasiones ante los tribunales suizos, provocaron la destitución de ambos hombres de sus cargos y la convocatoria de elecciones en 2016 que situaron a Gianni Infantino al frente de la FIFA y dieron a Aleksander Ceferin las riendas de la UEFA.

Los fiscales suizos dijeron el jueves que al aceptar el fallo de la corte de apelaciones, “se cierra otro capítulo en los procedimientos complejos relacionados con el fútbol.”