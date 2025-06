Firman Steelers a Aaron Rodgers

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Pittsbugh, Pensilvania.- Aaron Rodgers y Mike Tomlin llevarán su amistad al siguiente nivel.

El cuatro veces MVP de la NFL puso fin a meses de especulación y le informó a Tomlin y a los Steelerrs de Pittsburgh que planea unirse al equipo para la temporada 2025, le informó el jueves a The Associated Press una persona con conocimiento de la decisión.

La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque Rodgers aún no ha firmado un contrato.

Los Steelers y Rodgers, de 41 años, habían estado hablando desde hace meses. El quarterback incluso visitó las instalaciones del equipo a finales de marzo, llegando de incógnito, usando un sombrero y gafas de sol.

Aunque hubo muchas palabras amables de ambas partes después de la visita, Rodgers no se apresuró a firmar y dijo en el programa de radio "The Pat McAfee Show" en abril que su atención estaba centrada en ayudar a personas de su círculo cercano que estaban "lidiando con situaciones difíciles" y que no quería tomar una decisión hasta saber que podía comprometerse plenamente.

Con el minicampamento obligatorio comenzando la próxima semana, Rodgers aparentemente se encuentra en un lugar donde puede dar a los Steelers toda su atención.