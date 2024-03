Firman Gigantes de San Francisco a Blake Snell por dos años

Foto: Associated Press

Ya en la recta final de los Entrenamientos de Pretemporada, los Gigantes de San Francisco parecen haber cerrado la contratación más grande en lo a pitchers se refiere de cara a la campaña regular del 2024. Lo anterior pues firmaron al Cy Young de la Liga Americana Blake Snell.

De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, la ex mantarraya de Tampa Bay llegaría hasta el otro lado de los Estados Unidos con un acuerdo que lo vería vestirse de naranja por los próximos dos años a cambio de 62 millones de dólares. Este mismo tiene la particularidad de contar con una opción que le permitiría salir del mismo después de su primera temporada con los californianos.

El oriundo de Seattle Washington se llevó el premio al mejor lazador en el joven circuito de la temporada pasada gracias a una marca de 14 victorias por 9 derrotas y una efectivad de carreras limpias de 2.25. A esto se le suma un apoteósico total de 234 ponche en 180 entradas de trabajo junto con su minúsculo WHIP de 1.182.

Cabe recordar que también ex Padre de San Francisco llegó a la pretemporada en busca de un contrato a largo plazo, no obstante, la espera se agotó junto con el tiempo y no quedó de otra más que firmar únicamente por dos años a solo nueve días del Opening Day.

La última contratación de los Gigantes se une al vendaval de firmas que han realizado los de San Francisco desde el pasado mes de octubre. El primero en llegar a la franquicia comandada por Pete Putila fue Bob Melvin como nuevo manejador. De ahí, a en el presente año, siguieron el tercera base Matt Chapman que arribó pactado por un año y la super estrella coreana, el filder Jung Ho-Lee quien firmó contrato por seis años.