Firman Clippers a Bradley Beal

Foto: Associated Press

Lo Ángeles, California.- Los Clippers de Los Ángeles han contratado al escolta Bradley Beal, tres veces elegido al Juego de Estrellas, después de que los Suns de Phoenix rescindieron los últimos dos años de su convenio a principios de esta semana.

El equipo anunció la contratación el viernes. Beal firmó por dos años y 11 millones de dólares, según informó su agente Mark Bartelstein, citado por The Arizona Republic.

Beal promedió 17 puntos, 3,7 asistencias, 3,3 rebotes y 32,1 minutos. Fue titular en 38 de 53 partidos para los Suns la temporada pasada.

Acertó el 50% de sus disparos de campo, el 39% de sus tiros de tres puntos y el 80% desde la línea de castigo.

"Es un gran tipo", afirmó el propietario de los Suns, Mat Ishbia el jueves, en declaraciones a Sirius XM NBA Radio. "Simplemente no encaja con los Suns de Phoenix en el futuro. Se lo dijimos. Tomamos esa decisión. Le hicimos saber que queríamos avanzar sin él. No significa que sea una mala persona. No significa que sea un mal jugador."

En Los Ángeles, Beal se une a un equipo veterano de los Clippers liderado por Kawhi Leonard y James Harden. El escolta de 32 años tendrá la oportunidad de dejar atrás sus dos decepcionantes temporadas plagadas de lesiones en Phoenix.

"Jugadores de este calibre son muy raros y difíciles de encontrar", expresó el entrenador de los Clippers, Tyronn Lue, en un comunicado. "Ha sido el mejor jugador de su equipo. Puedes colocarlo en muchos lugares diferentes y encontrará formas de anotar: en el pick-and-roll, saliendo de pantallas, en catch-and-shoot. Puede crear su propio juego o jugar sin balón. Es un gran cortador. También es un gran creador de juego que va a mejorar a todos los demás."