Firma Josh Allen nuevo contrato con los Bills por 330 mdd

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Orchard Park, Nueva York El Jugador Más Valioso de la NFL, Josh Allen, fue recompensado el domingo con una extensión de contrato que, según se informa, tiene un valor de 330 millones de dólares, incluyendo un récord para la NFL de 250 millones de dólares garantizados, lo que lo convierte en uno de los jugadores mejor pagados de la liga.

Los Bills de Buffalo anunciaron el acuerdo, mientras que dos personas con conocimiento del trato revelaron el valor del contrato a The Associated Press. Las personas hablaron con AP bajo condición de anonimato porque los Bills no divulgaron esa cifra, que fue reportada por primera vez por ESPN.com.

El nuevo acuerdo añade dos años al contrato de Allen y asegura al jugador de 28 años hasta la temporada 2030.

El contrato de cinco años del quarterback de Cleveland, DeShaun Watson, firmado en 2022, estableció el récord anterior con 230 millones de dólares garantizados, según Spotrac.com. El valor total del nuevo contrato de Allen ocupa el segundo lugar detrás del de Patrick Mahomes de Kansas City, quien firmó un contrato de 10 años por 450 millones de dólares en 2020.

Mientras tanto, el quarterback de Dallas, Dak Prescott, encabeza la lista de la NFL con un promedio de 60 millones de dólares por temporada después de firmar una extensión de contrato de cuatro años y 240 millones de dólares el verano pasado.

La extensión llega tras la séptima temporada de Allen en la NFL, en la que se convirtió en el tercer jugador de los Bills en ganar el JMV de la NFL, y el primero desde que el corredor Thurman Thomas lo hiciera en 1991. El nuevo acuerdo supera el contrato anterior de Allen, que fue por seis años y 258 millones de dólares que firmó con Buffalo en agosto de 2021.

Allen se ha establecido como uno de los quarterbacks élite de la liga y ha reescrito casi todos los récords de pases y anotaciones en una sola temporada de la franquicia en su posición. Al hacerlo, ha superado las numerosas preguntas y críticas que enfrentó por ser considerado un jugador inexperto e impreciso cuando Buffalo lo seleccionó con la séptima elección en el draft de 2018, proveniente de Wyoming.

Igualmente importante, Allen ha solidificado lo que había sido una posición inestable en Buffalo desde que el miembro del Salón de la Fama Jim Kelly se retiró tras la temporada de 1996. Los Bills bajo el liderazgo de Allen han ganado cinco títulos consecutivos del Este de la AFC y están en una racha de seis años de playoffs.

El honor de JMV de Allen llegó durante una temporada en la que esencialmente hizo más con lo que se consideraba menos talento en la posición de receptor a su alrededor. Adoptando el lema “Todos Comen”, Buffalo se alejó con el título de la AFC Este al asegurar la división con cinco juegos aún por jugar en una temporada de 13 victorias y después de que el equipo intercambiara a su principal opción aérea, Stefon Diggs, a Houston y perdiera al receptor número 2, Gabe Davis, en la agencia libre.

Aunque Allen no superó las 4.000 yardas por primera vez desde 2019, el quarterback disfrutó de una de sus temporadas más eficientes con un mínimo en su carrera de seis intercepciones, un año después de lanzar un máximo de 18. Allen terminó con 28 touchdowns por pase, anotó otros 12 por tierra y se le acreditó un touchdown de recepción después de completar un pase a Amari Cooper, quien luego le devolvió el balón al quarterback.

Lo único que le falta a Allen es una aparición en el Super Bowl. Los Bills han llegado al juego de campeonato de la AFC en 2020 y la pasada temporada solo para perder ambas veces ante Kansas City.

El nuevo acuerdo también sigue un desarrollo significativo en la vida personal de Allen. El quarterback le propuso matrimonio a la actriz y cantante Hailee Steinfeld durante la semana de descanso del equipo a mediados de noviembre. Su relación comenzó en la primavera de 2023, cuando surgieron fotos de los dos cenando en la ciudad de Nueva York.

Allen acreditó a Steinfeld por desempeñar un papel de apoyo importante en el desarrollo de su carrera.

“Ella ha sido una gran parte. La moral, el apoyo. Cuando llego a casa, es mi mayor fan, mi mayor apoyo. Ella es simplemente la mejor”, dijo Allen a AP en diciembre.

Se espera que el nuevo contrato también proporcione a Buffalo los ahorros necesarios bajo el tope salarial al entrar en el nuevo año comercial de la liga, que comienza el miércoles. Se proyectaba que el equipo estuviera cerca del límite del tope después de liberar al veterano Von Miller más temprano en el día.

Y el acuerdo sigue al gerente general Brandon Beane pasando las últimas semanas asegurando el núcleo joven del equipo al firmar al cazamariscales de cuarto año Greg Rousseau y a los jugadores de tercer año, el apoyador Terrel Bernard y el receptor Khalil Shakir, a extensiones de contrato de cuatro años.

Dos veces All-Pro, las 76 victorias de Allen, 262 touchdowns totales y 30.595 yardas totales son las más por cualquier jugador de la NFL en sus primeras siete temporadas en la liga.

Desde una perspectiva de equipo, Allen tiene los dos mejores récords de yardas por pase en una sola temporada, superando las 4.544 en 2020 y la temporada pasada superó a Kelly en touchdowns totales con 262. Entre los récords de equipo de una sola temporada que posee están la mayoría de pases de touchdown (37 en 2020), la mayoría de completaciones (646 en 2021), y la mejor tasa de completación (69.2 por ciento en 2020).