Firma Gilgeous-Alexander extensión de cuatro años con el Thunder

Oklahoma City, Oklahoma.- Shai Gilgeous-Alexander llegó a un acuerdo de extensión de récord con el Thunder de Oklahoma City por cuatro años y 285 millones de dólares, por lo que recibirá el salario promedio por temporada más alto en la historia de la NBA, dijo el martes una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo no ha sido anunciado públicamente y probablemente no lo será hasta que se levante la moratoria de la liga el domingo para las contrataciones de temporada baja.

ESPN fue el primero en informar sobre el acuerdo.

La noticia del acuerdo llega en el Día de Canadá, una coincidencia adecuada para el joven de 26 años de Ontario que viene de una temporada como pocas otras en la historia de la NBA.

No solo llevó al Thunder a su primer campeonato de la NBA y al mejor récord de la liga, sino que también arrasó con la mayoría de los principales premios individuales, ganando los honores de MVP de la temporada regular y de las Finales de la NBA, además del título de máximo anotador.

La extensión supermax no era inesperada. Era una cuestión de tiempo y podría haber aceptado un acuerdo con un valor total aún mayor el próximo verano.

Basado en las proyecciones más recientes del tope salarial de la NBA —los números exactos se finalizarán hasta junio de 2027—, Gilgeous-Alexander ganaría alrededor de 63 millones de dólares en la primera temporada y casi 79 millones durante la temporada 2030-31. Eso lo pondría en un pago promedio de alrededor de un millón de dólares por juego de temporada regular, y sería el salario más alto por temporada en la historia de la NBA.

Cuando Gilgeous-Alexander llegó a la NBA no se esperaba que fuera una superestrella. Fue la undécima selección general en el draft de 2018, y fue traspasado de Los Angeles Clippers al Thunder después de su año de novato. Ha estado en una trayectoria ascendente desde entonces, y el gerente general del Thunder, Sam Presti, cree que eso continuará.

"Ha mejorado cada año", dijo Presti. "Su mentalidad le ha permitido dar estos pasos y también no — no siento que su progreso sea, como, volátil. No sé si eso tiene sentido, pero no siento que esté construido sobre cosas que no se pueden repetir y construir de nuevo".

Presti se refirió a Gilgeous-Alexander como un "artista del baloncesto" porque tiene la inteligencia emocional para saber cuándo recurrir a sus diversos dones.

El Thunder está preparado para ser contendiente durante años. Ya aseguraron a su mejor jugador a largo plazo, todos sus jugadores principales tienen contrato al menos hasta la próxima temporada y Presti tiene una gran cantidad de selecciones de draft acumuladas de intercambios anteriores.

"Definitivamente todavía tenemos espacio para crecer", dijo Gilgeous-Alexander después de la victoria en el juego 7 de las Finales sobre los Pacers de Indiana. "Esa es la parte divertida de esto. Muchos de nosotros todavía podemos mejorar. No hay muchos de nosotros en el equipo que estemos 'en nuestro mejor momento' o incluso cerca de él".