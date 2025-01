Firma Bayern Munich a joven maravilla del LAFC

Múnich, Alemania.- Bayern Múnich ha fichado al mediocampista ofensivo estadounidense de 18 años Bajung Darboe procedente del LAFC.

Darboe ha firmado un “contrato a largo plazo” y se unirá al equipo reserva del club alemán, informó el club el miércoles.

“Un gran sueño se ha hecho realidad para mí. Es agradable ver hacia dónde me ha llevado mi camino”, dijo Darboe en un comunicado. “Siempre fue un gran deseo mío llegar a vestir la camiseta de este gran club algún día. El hecho de que haya sucedido ahora me llena de mucho orgullo. Todavía estoy luchando contra el jet lag, pero por lo demás me siento bien y listo para comenzar”.

Darboe, quien nació en Gambia, ha jugado dos veces para el equipo sub-17 de Estados Unidos. A nivel de club, ha jugado para los equipos reservas del LAFC y del Philadelphia Union.

Bayern y LAFC tienen una amplia asociación bajo la marca Red&Gold Football con un enfoque en el desarrollo de jóvenes jugadores.