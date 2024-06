Fernando Platas: Clavados, medallas y burbujas

Ciudad Juárez- En su última visita a esta fronteriza Ciudad Juárez, el clavadista y medallista Olímpico, Fernando Platas aprovechó para compartir sus reflexiones del pasado, el presente y el futuro del deporte en las albercas mexicanas y de esta frontera para los micrófonos de Net Noticias.

Quien se llevara la plata en Sídney 2000, campeón del mundo en Japón un año más tarde y portador de más de un puñado de medallas centro y panamericanas convivió con jóvenes universitario en una localidad donde los deportes acuáticos han perdido presencia durante los últimos 20 años.

¿Dónde quedaron los clavadistas de Juárez?

A 24 años de haberse subido al podio en Australia, con muchas competencias en esta frontera, Platas ha visto de primera mano como las disciplinas bajo el agua han perdido terreno en la localidad ante el boxeo, las artes marciales y el levantamiento de pesas.

No obstante, también señala que los deportes como el taekwondo y el judo, que han llegado por influencia de familias que migraron hasta Juárez, han trascendido más allá de las competencias y se han vuelto un instrumento de unidad y de prevención para la región norte de este estado después de haber vivido sus épocas más duras.

“No nada más ha sido el Taekwondo, han habido muchos atletas en el judo, el karate, en la lucha y en la halterofilia que también ha tenido un buen momento. Creo que al final tienen que ver mucho las familias que vienen de diferentes estados y terminan aquí con segundas y terceras generaciones. Pero al final el deporte de Juárez ha sido una herramienta que históricamente ha unido a las familias y va más allá de lo recreativo, es una herramienta de vida, de prevención y de salud. Al final el talento está ahí, hay que buscarlo, me gusta mucho ver a universidades como la UTCJ que consideran el deporte como una herramienta de desarrollo profesional, no está peleado con lo académico, también hay que tener un equilibrio y para eso está el deporte”

El Octavo Clavado

En el sentir de Platas también queda claro que aquel clavadista de entonces 27 años sabía exactamente que hacer aquella tarde australiana arriba del trampolín. No había presión, no hubo nervios. Había únicamente el trabajo de dos ciclos Olímpicos atrás y la preparación para pelear la medalla.

“Siempre hay una parte que se siente bien cuando la presión está a tope, porque sabes que estas en el lugar que siempre buscaste, a mí me costó dos ciclos Olímpicos llegar a eso, fue algo por lo que siempre pelee y no la iba a dejar. Al final fue genial vivirlo, estábamos en el lugar en el que merecíamos, sabíamos que era algo que nos habíamos ganado y que teníamos la capacidad para estar ahí y para responder. Si sabíamos que estábamos ante los mejores competidores, en la mejor competencia del mundo pero que la podíamos ganar, había que disfrutar y hacer lo mismo que habíamos hecho todos los días por dos años”

Para aquel entonces, Fernando había fracasado en su intento de medalla durante los juegos de Barcelona 92 y se había quedado fuera de Atlanta 96. No obstante, señala que no pudo haber existido la medalla sin los errores de los años anteriores.

“Es difícil explicar la sensación. Pero en realidad nunca pudo haber existido Sídney 2000, sino hubiera existido un Barcelona 92 y un Atlanta 96, al final esa experiencia, mi lesión que complicó tanto el proceso para Barcelona y tener que reinventarme para Atlanta, tener un ciclo casi perfecto en Atlanta, pero no llegar a la medalla, creo que no hubiera pasado nada de lo que pasó en Sídney”

Uno podría pensar que el momento más alto de su carrera sería su predilecto, pero no. Ese honor le corresponde al último tirón de su trayectoria: Atenas 2004. Juegos que el mismo califica como de el y “solo para él”.

El Ciclo "Egoista" del Retiro

Según cuenta para Net Noticias, aquellos juegos de Grecia—en los que el olimpismo regresaba a la ciudad que lo vio nacer—fueron un proceso de retiro planeado recién terminada la justa del nuevo milenio. Fue también tiempo de nostalgia, pero no para ser mentor de las nuevas generaciones.

De ahí le siguió el retiro. Un retiro que se hizo presente y se dejó sentir apenas un día después de haber dejado la concentración del equipo mexicano.

“A mí se me rompe burbuja del atleta al otro día de Atenas. Al otro día yo dije que iba a dejar de tomar las pastillas que tomaba para mis dolores de los hombros y sentí todos los dolores que ya traía, esa noche no pude dormir. Llegué con el doctor de la selección para pedirle mis medicamentos y me dijo ‘dame chanza, te los doy mañana’, cuando antes me atendían inmediatamente. No lo hizo en mala onda, simplemente se cerró la etapa y sabes que tienes que hacer las cosas como una persona normal; tienes que sacar cita con el doctor, las cosas te cambian y fue el mejor trago de realidad que pude tener, porque sino no te das cuenta que tu vida Olímpica ya acabó y que tienes que empezar otra etapa”, recuerda el clavadista.